¡Ú´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¥é¥¯¿©¤Ù¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û7Âç±ÉÍÜÁÇÆþ¤ê¡ª ±ÉÍÜËþÅÀ¤Ê¡Ö´ÊÃ±¥Ý¥È¥Õ¡×
¡Ú´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¥é¥¯¿©¤Ù¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡ÛÇ»¸ü¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Çºî¤ë¡ª ¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤Î¡ÖÀ¸¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¡×¡¿¥é¥¯¿©¤Ù¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ê1¡Ë
»þÃ»¤Ç´ÊÃ±¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤Î¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ì¥·¥Ô¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¤æ¤ê¤Ê¤µ¤ó¡£
¼«¿È¤â¤¢¤é¤æ¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼ºÇÔ¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬ÂçÀ®¸ù¤·¤¿¤ó¤À¤½¤¦¡£
¤³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¿©»ö¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ëÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤æ¤ê¤Ê¤µ¤ó¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡¢²ÃÇ®¤Ï¥ì¥ó¥Á¥ó¤À¤±¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ÊÃ±¥Ý¥È¥Õ
¤³¤ì1¤Ä¤ÇÂçËþÂ¡ª 7Âç±ÉÍÜÁÇÆþ¤ê¤Î±ÉÍÜËþÅÀ¥¹¡¼¥×
1¿ÍÅö¤¿¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ 252kcal
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á 22.8g¡Ã»é¼Á 1.8g¡ÃÃº¿å²½Êª 35.4g¡Ã¿©ÊªÁ¡°Ý 17.0g¡Ã±öÊ¬ 1.0g
¥ì¥ó¥Á¥ó»þ´Ö
13Ê¬
¢£»ÈÍÑ´ï¶ñ
▶ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë Âç
Ä¾·ÂÌó21.3cm¡ß¹â¤µ9cm¡ÊÍÆÎÌ1500ml¡Ë
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¤à¤ÍÆù¡Ê¤½¤®ÀÚ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä200g
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡ÊÃæ¡¿ÍðÀÚ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä2¸Ä
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ê¾®¤µ¤á¤ÎÍðÀÚ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä1/2ËÜ
¶Ì¤Í¤®¡Ê2cmÉý¤Î¤¯¤··ÁÀÚ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä1/2¸Ä
¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ê2cmÉý¤Î¤¯¤··ÁÀÚ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä1/6¸Ä
¿å¡Ä¡Ä350ml
¥³¥ó¥½¥á¡ÊðùÎ³¡Ë¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1¤È1/2
±ö¡Ä¡Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¾¯¡¹
²¼½àÈ÷
¡¦·ÜÆù¤Ë¾®¤µ¤¸1/2¤Î±ö¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤òÙæ¤ß¹þ¤ó¤Ç5Ê¬¤ª¤¤¤Æ¿å¤ÇÀö¤¤Î®¤¹¡Ê½¤ß¤¬¼è¤ì¡¢¤·¤Ã¤È¤ê½À¤é¤«¤¯»Å¾å¤¬¤ë¡Ë¡£
ºî¤êÊý
1¡¡ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡¢·ÜÆù¤ò°ìÈÖ¾å¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç13Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ10Ê¬¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¾Ç®¤Ç²Ð¤òÄÌ¤·¤ÆÌ£¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
2¡¡·ÜÆù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¢£¥ì¥·¥Ô¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Ï
¡¦Âç¤µ¤¸1¤Ï15ml¡¢¾®¤µ¤¸1¤Ï5ml¡£
¡¦ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸600W¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç500W²ÃÇ®¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÃÇ®»þ´Ö¤ò1.2ÇÜ¤ÎÌÜ°Â¤Ë·×»»¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãø¡á¤æ¤ê¤Ê¡¿¡Ø´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤À¤«¤é¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿ ¥é¥¯¿©¤Ù¥À¥¤¥¨¥Ã¥È °ìÀ¸¤ä¤»¤ëÂÎ¤òºî¤ë¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊý¡Ù