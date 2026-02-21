·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Û ¡Ä ¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿£È£Ä¡¢»°°æ¶âÂ°¡¡(2·î13Æü～19ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î¿å½à¤«¤é20ÆüÂç°ú¤±¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò¾å¾ºÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢£·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡¾å¾ºÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<4974> ¥¿¥«¥é¥Ð¥¤¥ª ¡¡Åì£Ð ¡¡ +40.17 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<268A> ¥ê¥¬¥¯£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +37.90 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 15.21
<5074> ¥Æ¥¹£È£Ä ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +32.01 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡976.67
<6235> ¥ª¥×¥È¥é¥ó ¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +28.42 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡131.11
<6284> £Á£Ó£Âµ¡³£ ¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +26.81 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 11.22
<4028> ÀÐ¸¶»º ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +21.91 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡133.62
<5706> »°°æ¶âÂ° ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +20.39 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 26.06
<7936> ¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ ¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +18.71 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 18.45
<5101> ÉÍ¥´¥à ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +17.94 ¡¡¡¡2/19¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<6407> £Ã£Ë£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +16.25 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -9.40
<4047> ´ØÅÅ²½ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +15.54 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 13.89
<6390> ²ÃÆ£À½ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +15.44 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<6376> Æüµ¡Áõ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +14.58 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ -4.38
<6592> ¥Þ¥Ö¥Á ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +14.50 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-16.76
<6914> ¥ª¥×¥Æ¥¯¥¹£Ç ¡¡Åì£Ð ¡¡ +14.33 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 10.00
<7033> £Í£Ó£Ï£Ì ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +14.21 ¡¡¡¡2/16¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡9.45
<2579> ¥³¥«£Â£Ê£È ¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +13.80 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<4553> ÅìÏÂÌôÉÊ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +13.72 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 10.26
<7747> Ä«Æü¥¤¥ó¥Æ¥¯ ¡¡Åì£Ð ¡¡ +13.59 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 43.53
<6871> ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í ¡¡Åì£Ð ¡¡ +12.80 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<7972> ¥¤¥Èー¥ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +12.46 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 16.46
<471A> £Î£Ó¥°¥ëー¥× ¡¡Åì£Ð ¡¡ +12.39 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 21.51
<6143> ¥½¥Ç¥£¥Ã¥¯ ¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +12.05 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 14.70
<7272> ¥ä¥Þ¥ÏÈ¯ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +11.79 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<6238> ¥Õ¥ê¥åー ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +11.32 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 37.78
<3864> »°É©»æ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +10.97 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-92.42
<4004> ¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯ ¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +10.71 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡128.68
<3482> ¥íー¥É¥¹¥¿ー ¡¡Åì£Ð ¡¡ +10.56 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 14.46
<1663> £Ë¡õ£Ï¥¨¥Ê¥¸ ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +8.27 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-11.96
<6013> ¥¿¥¯¥Þ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +8.06 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 10.91
<4578> ÂçÄÍ£È£Ä ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +7.59 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-24.58
<8179> ¥í¥¤¥ä¥ë£È£Ä ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +7.53 ¡¡¡¡2/16¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 11.15
<3880> Âç²¦»æ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +7.39 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡273.57
<2429> ¥ïー¥ë¥É£È£Ä ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +7.01 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡8.58
<4612> ÆüËÜ¥Ú£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +6.73 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡9.35
<8750> Âè°ìÀ¸Ì¿£È£Ä ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +6.48 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡7.18
<9843> ¥Ë¥È¥ê£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +6.41 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -1.31
<6369> ¥È¥è¥«¥Í¥Ä ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +6.33 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 20.45
<4481> ¥Ùー¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +5.77 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡9.47
<3393> ¥¹¥¿¥Æ¥£¥¢£È ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +5.49 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 10.43
<6750> ¥¨¥ì¥³¥à ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +5.44 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 22.10
<7874> ¥ì¥Ã¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +5.44 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 66.91
<2915> ¥±¥ó¥³ー¥Þ¥è ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +4.81 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-21.80
<7821> Á°ÅÄ¹©Á¡ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +4.54 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡8.79
<9790> Ê¡°æ¥³¥ó ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +4.39 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 10.36
<7383> ¥Í¥Ã¥È¥×¥í ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +4.29 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 47.08
<3197> ¤¹¤«¤¤¤éー¤¯ ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +4.28 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 13.02
<7780> ¥á¥Ë¥³¥ó ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +4.24 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 15.45
<2503> ¥¥ê¥ó£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +4.12 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡8.47
<3486> ¥°¥í¥Ð¥ë£Ì£Í ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +4.05 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 11.29
¢¨¾å¾ºÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿20ÆüÂç°ú¤±³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£¾å¾ºÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
