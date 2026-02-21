²¼´Ø¡¢Á´¾Æ¤Ï½»µï·óËÜÆ²¤ÈÇ¼²°¡¡5¿Í»àË´²ÐºÒ¡¢¸©·Ù¤¬²Ð¸µÁÜºº
¡¡»³¸ý¸©²¼´Ø»ÔË±ºÄ®ÀîÃª¤ÎÀµÎÖ»û¤Ç½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë5¿Í¤¬»àË´¤·¤¿²ÐºÒ¤Ç¡¢Ç³¤¨¤¿Ê£¿ô¤Î·úÊª¤Î¤¦¤Á¡¢Á´¾Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÌÚÂ¤¤Î½»µï·óËÜÆ²¤ÈÇ¼²°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬21Æü¡¢²¼´Ø»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤È¾ÃËÉ¤Ï¸½¾ì¤ò¼Â¶·¸«Ê¬¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤¬²Ð¸µ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5¿Í¤Î°äÂÎ¤ÏÁ´¾Æ¤·¤¿ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»µï·óËÜÆ²¡Ê±ä¤ÙÌó730Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î½»µïÉôÊ¬¤Î¾Æ¤±À×¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÂ¾¡¢¶Æâ¤Ë¤¢¤ëÌÚÂ¤¤ÎÇ¼²°¡ÊÌó30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬Á´¾Æ¡¢¶õ¤²È¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î·úÊª¤¬Ç³¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸áÁ°10»þ¤´¤í¤«¤é¸©·Ù¤È¾ÃËÉ¤Î·×Ìó30¿Í¤¬¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¼Â»Ü¡£¸½¾ì¾å¶õ¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤ò¥¹¥³¥Ã¥×¤Ç·¡¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¾õ¶·¤ä¾ÆÂ»ÈÏ°Ï¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î²È¤ÎÀ¤ÂÓ¼ç¤ÇÌµ¿¦´äºê·Ã¹°¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤ÎÂ¾¡¢½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë50ÂåÃËÀ¡¢40Âå½÷À¡¢10ÂåÃËÀ¡¢10ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷À¤Î·×5¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¡£