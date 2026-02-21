ºå¿À¡¡³«ËëÅê¼ê¸õÊä¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¤Ï2²óÂÇ¼Ô7¿Í¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¡½é¤ÎÂçÌò¤Ø¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×
¡¡³«ËëÅê¼ê¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ëºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬21Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¤Î3²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Î1ÈÖ²¬ÎÓ¤Ø¤Î½éµå¤Ë150¥¥í¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤È¡¢3ÈÖ¾åÎÓ¤Þ¤Ç¤òÌµÆñ¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£4²óÀèÆ¬¤ÎºÙÀî¤Ë¹ø¤ò¤«¤¹¤á¤ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤Æ½ÐÎÝ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤òº¸Èô¡¢¥µ¥Î¡¼¤ò°ì¼ÙÈô¡¢Ê¡±Ê¤òÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½Õ¼ÂÀï½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿14Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Êµ¹ÌîºÂ¡Ë¤ÏÂÇ¼Ô5¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¤ÆÈï°ÂÂÇ1¤ÎÌµ¼ºÅÀ¡£ºÇÂ®154¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏËÉ¸æÎ¨1¡¦55¤Ç¼«¿È½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£³«ËëÅê¼êÁè¤¤¤Ï22Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê±ºÅº¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ëºòµ¨Åê¼ê3´§¤ÎÂ¼¾åðó¼ù¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬Ç»¸ü¤À¤¬¡¢¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤ÎÂçÌò¤ØÃå¼Â¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£