¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ûº£Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ï¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤¬ºÇÍÎÏ¤«¡¡²áµî¤Ë¤â¸ÞÎØ¥ï¡¼¥É¤¬Áª½Ð
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¡Ö¥æ¡¼¥¥ã¥ó¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¶â¥á¥À¥ë¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤¬ºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç´°àú¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·ÂçµÕÅ¾¡££²¿Í¤ÎÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÎóÅç¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â£°£¶Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¤Î¹ÓÀîÀÅ¹á¤¬¸«¤»¤¿¡Ö¥¤¥Ê¥Ð¥¦¥¢¡¼¡×¤ä£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÂåÉ½¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Î¡Ö¤½¤À¤Í¡¼¡×¤Ê¤É¤¬¸ÞÎØ´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬Î®¹Ô¸ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÂç¾Þ¤Ë¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤ò¿ä¤¹À¼¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¡×¡Ö¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ï³Î¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤Þ¤ÀÁá¤¤¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ï¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤«¤Ê¡×¡ÖÂÐ¹³ÇÏ¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð·è¤Þ¤ê¡×¡ÖÌÚ¸¶±¿Á÷¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È·èÄê¡×¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤¬Ê¸¶ç¤Ê¤·£Î£Ï£±¤Ê¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ø¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¡Ù¤ä¡Ø±§Ãè°ì¤Ç¤·¤ç¡Ù¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¸õÊä¤Ç¤·¤ç¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬Â¿¤¯½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£