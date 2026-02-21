Mrs. GREEN APPLE¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10¡Ù¤¬IFPI¸ø¼°2025Ç¯À¤³¦ºÇÂ¿Çä¾å¥¢¥ë¥Ð¥à10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ÜÀ¤³¦ºÇÂ¿Çä¾å¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤â13°Ì¤Ë
Mrs. GREEN APPLE¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10¡Ù¤¬¡¢IFPI(¹ñºÝ¥ì¥³¡¼¥É»º¶ÈÏ¢ÌÁ)¤Ë¤è¤ë¡ØOfficial Biggest-Selling Global Album of the Year 2025¡Ù(¸ø¼°2025Ç¯À¤³¦ºÇÂ¿Çä¾å¥¢¥ë¥Ð¥à)¤Î10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢¡ØOfficial Biggest-Selling Global Artist of the Year 2025¡Ù(¸ø¼°2025Ç¯À¤³¦ºÇÂ¿Çä¾å¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È)¤Ç¤â13°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
2025Ç¯7·î8Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10¡Ù¤ÏÈ¯Çä½éÆü¤Ç59.2ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢2025Ç¯7·î7ÆüÉÕ¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2025Ç¯12·î22ÆüÉÕ¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ä¥¢¡¼¡ã¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥¤/¥ß¥å¡¼¥¿¥Ö¥ë¡Á´ÖÁÕÊÔ¡Á¡ä
4·î18Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
open16:30 / start18:30
4·î19Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
open16:30 / start18:30
¡ÊÌä¡ËSOGO TOKYO 03-3405-9999
¢§FC¸ÂÄê¸ø±é
5·î04Æü(·î/½Ë)¡¡Âçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï
open16:00 / start18:00
5·î05Æü(²Ð/½Ë)¡¡Âçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï
open16:00 / start18:00
¡ÊÌä¡Ë¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó 0570-200-888
¢§FC¸ÂÄê¸ø±é
7·î04Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
open16:30 / start18:30
7·î05Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
open16:30 / start18:30
¡ÊÌä¡ËSOGO TOKYO 03-3405-9999
¢§¥Á¥±¥Ã¥È ÀÊ¼ï¡¦ÎÁ¶â
¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¡§20,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¢¨¥¢¥ê¡¼¥ÊÁ°Êý¤Î¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Î¤ªºÂÀÊ¤Î¤ß¡Ö´é¼Ì¿¿ÅÐÏ¿¡È¤¢¤ê¡É¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢Æþ¾ì¤µ¤ì¤ë³§¤µ¤Þ(¿½¹þ¼Ô¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤ÎÊý¤È¤â¤Ë)¤Ï»öÁ°¤Î´é¼Ì¿¿ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¨¥ê¥¢¡§17,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥¹¥¿¥ó¥É¥¨¥ê¥¢¡§17,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¨¥ê¥¢¡§15,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¢¨¥¹¥¿¥ó¥É¥¨¥ê¥¢¾åÉô¤Î²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¸«ÅÏ¤»¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃåÀÊ»ØÄê¥¨¥ê¥¢¡§17,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¢¨ÃåÀÊ»ØÄê¤Ï¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ä¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òºÂ¤Ã¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¤Î°Ù¤Î¤ªÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø±éÃæ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Î¤´´ÑÍ÷¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨4ºÐ°Ê¾å¤Î¤ª»ÒÍÍ¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡¿3ºÐ°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï¤´Æþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó(Ç¯Îð¤Ï¤´Íè¾ì¤Î¸ø±éÅöÆü»þÅÀ)
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß
¢§Ëç¿ôÀ©¸Â
¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¡¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¨¥ê¥¢¡¿¥¹¥¿¥ó¥É¥¨¥ê¥¢¡¿¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¨¥ê¥¢¡§¤ª°ì¿Í(1²ñ°÷)ÍÍ2Ëç¤Þ¤Ç
¡¦ÃåÀÊ»ØÄê¥¨¥ê¥¢¡§¤ª°ì¿Í(1²ñ°÷)ÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¡¡
¢£Å¸Í÷²ñ¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION¡ÖWonder Museum¡×¡Ù
¡ÚÅìµþ²ñ¾ì¡Û
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)¡Á2026Ç¯1·î9Æü(¶â)
»þ´Ö¡§9:00¡Á22:00 ¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì 21:00
²ñ¾ì¡§TOKYO NODE GALLERY A/B/C
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-6-2 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼45F
¡ÚÊ¡²¬²ñ¾ì¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¡Á2·î21Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL
Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG.6F
¡ÚÂçºå²ñ¾ì¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î2Æü(·î)¡Á3·î31Æü(²Ð)
²ñ¾ì¡§VS. (¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºåÆâ)
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®6¡Ý86 ¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¤¦¤á¤¤¿¸ø±à ¥Î¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯ VS
¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤Ï²ñ¾ì¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡ÚÅìµþ²ñ¾ì¡Û
¡ü°ìÈÌ
¡¦Ê¿Æü(Ç¯ËöÇ¯»Ï½ü¤¯)¡§4,300±ß
¡¦µÙÆü(ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï(12/29-1/2))¡§4,500±ß
¡ü»Ò¶¡(¾®³ØÀ¸)
¡¦Ê¿Æü(Ç¯ËöÇ¯»Ï½ü¤¯)¡§2,100±ß
¡¦µÙÆü(ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï(12/29-1/2))¡§2,300±ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ(18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤2Ì¾¤Þ¤Ç)
¡ÚÊ¡²¬²ñ¾ì¡Û
¡ü°ìÈÌ
¡¦Ê¿Æü¡§3,300±ß
¡¦µÙÆü¡§3,500±ß
¡ü»Ò¶¡(¾®³ØÀ¸)
¡¦Ê¿Æü¡§1,600±ß
¡¦µÙÆü¡§1,800±ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ(18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤2Ì¾¤Þ¤Ç)
¡ÚÂçºå²ñ¾ì¡Û
¡ü°ìÈÌ
¡¦Ê¿Æü¡§4,300±ß
¡¦µÙÆü(ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü)¡§4,500±ß
¡ü»Ò¶¡(¾®³ØÀ¸)
¡¦Ê¿Æü¡§2,100±ß
¡¦µÙÆü(ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü)¡§2,300±ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ(18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤2Ì¾¤Þ¤Ç)
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ¤ÎÀÇ¹þ²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ìµ¬ÌÏ¤ä¾ò·ï¤Ë¤è¤ê³Æ²ñ¾ì¤Ç°ìÉôÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://mrsgreenapple.com/feature/mga_wm
¡¡
