¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ÃæÆü¡½ºå¿À¡Ê£²£±Æü¡¦ËÌÃ«¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢£²²ó¤òÅê¤²¤Æ£¶¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤Î¤¦¤Á£µ¤Ä¤ò»°¿¶¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¡£½é²Æ¤Ë¤Ï±»ô¡¢¾åÎÓ¡¢ºÙÀî¤Î¾å°ÌÂÇÀþ¤«¤é£³¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¡££±²ó£±»àÆóÎÝ¡¢¾åÎÓ¤òÊÑ²½¤ÎÂç¤¤¤¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê¤ËÍÞ¤¨¡¢µå¾ì¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¡¡£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¼ÂÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÆ§¤ß¡¢¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢£²²ó£±»à¤«¤é¥µ¥Î¡¼¤ËÄ¾µå¤òÂª¤¨¤é¤ì±¦Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£Â³¤¯Ê¡±Ê¤Ëº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢ÄÔËÜ¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï³«ËëÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï£µÃ¥»°¿¶¤Î°ìÊý¡¢£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£