¥Î¥êÉÔºî¤Ç¡Ö±ÉÍÜ±ö¡×µ¬À©´ËÏÂ¡¡ÅìµþÏÑ¤È°ËÀªÏÑ¡¢´Ä¶¾Ê
¡¡´Ä¶¾Ê¤Ï¡¢¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤ÎÍÜÊ¬¤È¤Ê¤ëÃâÁÇ¤ä¥ê¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö±ÉÍÜ±ö¡×¤Î³¤¤Ø¤ÎÎ®Æþµ¬À©¤ò¡¢ÅìµþÏÑ¤ä°ËÀªÏÑ¤Ç´ËÏÂ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£¿å¼Á²þÁ±¤ËÈ¼¤Ã¤Æ±ÉÍÜ±ö¤¬¸º¤ê¡¢ÍÜ¿£¥Î¥ê¤ÎÉÔºî¤ä³¤Ê¤É¤ÎÉÔµù¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£Àè¹Ô¤¹¤ëÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¾ô²½½èÍý¤ò´Ë¤á¤¿¹©¾ìÇÓ¿å¤ä²¼¿å¤ò³¤¤ËÎ®¤·¡¢Ç»ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´Ø·¸¤¹¤ëÅÔ¸©¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¾Ê¤Î¿³µÄ²ñ¤¬¶á¤¯¤Þ¤È¤á¤ëÅú¿½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿å¼Á±øÂùËÉ»ßË¡¤Ê¤É¤Î²þÀµºî¶È¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡£Æ³Æþ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¶¨µÄ¤ä¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£