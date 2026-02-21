¶áÆ£½ÕºÚ¡¢¼«Âð¤ÎÆé¥Ñ¡Ý¥Æ¥£¡¼¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ªÊÆ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¡Ä¼«µÔ¤Î¤Æ¤óËö
¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê42¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉáÃÊ¤ÏÎÁÍý¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼«Âð¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î¥Ñ¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ò¿Ê¹Ô¤¹¤ë¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¡¢ÎÁÍýÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ÕºÚ¤Á¤ã¤ó¡¢ÎÁÍý¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÃ±ÅáÄ¾Æþ¤Ë¼ÁÌä¡£¶áÆ£¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö½Ð¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£Æ£ËÜÈþµ®¤¬¡Ö¡Ê¶áÆ£¤¬¡Ë³Ú²°¤Ç¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÊäÂ¤¹¤ë¤È¡£¶áÆ£¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢½Ð¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤È¸À¤Ã¤¿³ä¤ËÎÁÍý¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¶áÆ£¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÎÁÍý¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÊÆ¿æ¤¯¤È¤¤Ï¡¢¥¬¥¹¿æ¤¤Ç¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£¾±»Ê¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¶áÆ£¤Ï¡Ö³¸¤¬¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤ë·Á¤Í¡×¤È¿æÈÓ´ï¤Î·Á¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£VTR¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ£ËÜ¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢¤¤ì¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¶áÆ£¤Ï¡¢¶¯¤¤²ÐÎÏ¤Ç¿æÈÓ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÌ¤Ë¤Ç¤¤ë¤¯¤Ü¤ß¡Ö¥«¥Ë·ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Î¥«¥Ë·ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤ª¤¤¤·¤¤¾Úµò¤Î¥ä¥Ä¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¿©Íß¤¬¤è¤êÁý¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤ªÍ§¤À¤Á¤ò²È¤Ë¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¶áÆ£¤Ï¡Ö¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤ªÆé¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¿¤À¡¢Ìë¤ËÃº¿å²½Êª¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤»Ò¤¬Â¿¤¤¡£·ë¶É¡¢¿æ¤¤¤¿¤ªÊÆ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼«µÔ¤Ç¥ª¥Á¤òÉÕ¤±¤¿¡£