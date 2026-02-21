¥ß¥·¥å¥é¥ó°ì¤ÄÀ±¤ÎÌ£¤ò¡Ö¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¡×¤Ç¡ªÂæÏÑ¥Õ¥§¥¢¤ò´Æ½¤¡¢³Ñ¼Ñ¤ä¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤Ê¤ÉËÜ³Ê¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡Ø¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¡Ù¤Ç¥ß¥·¥å¥é¥ó°ì¤ÄÀ±Å¹´Æ½¤¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£2026Ç¯2·î19Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤âÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¢¡ÖÂæÏÑÅ¸¡Ê¥¿¥¤¥ï¥ó¥Õ¥§¥¢¡Ë¡×¡£Ì¾Å¹¤ÎÌ£¤¬µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ê¤Î¤«¡£
¥ß¥·¥å¥é¥ó°ì¤ÄÀ±¤ÎÌ£¤ò¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¡ª
¡ÖÂæÏÑÅ¸¡Ê¥¿¥¤¥ï¥ó¥Õ¥§¥¢¡Ë¡×¤Ï2025Ç¯¤Ë¤â³«ºÅ¤·¡¢Ìó59Ëü¿©¤òÃ£À®¤·¤¿¿Íµ¤´ë²è¡£2026Ç¯¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥ó°ì¤ÄÀ±¤ÎÂæÏÑÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹¡ØÊÆ¹á¡Ê¥ß¥Ý¥ó¡Ë¡Ù¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬4ÉÊÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Çµ¤·Ú¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÂæÏÑÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡Ø¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¡ÙÂæÏÑÅ¸¡Ê¥¿¥¤¥ï¥ó¥Õ¥§¥¢¡Ë
¥é¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡ÖÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¡×¡Ö³¤Á¯¾Æ¥Ó¡¼¥Õ¥ó¡×¡Ö蚵»ÆÀù¡Ê¥ª¥¢¥Á¥§¥ó¡Ë¡ã²´éÚ¥ª¥à¥ì¥Ä¡ä¡×¡ÖÃ¤ÎÅâÍÈ¤² ÌîºÚ´Å¿Ý¤¢¤ó¤«¤±¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÊÆ¹á¡Ê¥ß¥Ý¥ó¡Ë¡×¥»¥Ã¥È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¡×¤ò¼çºÚ¤Ë¤·¡¢¾®ºÚ¤Ë¡ÖÃ¤ÎÅâÍÈ¤² ÌîºÚ´Å¿Ý¤¢¤ó¤«¤±¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö蚵»ÆÀù¡Ê¥ª¥¢¥Á¥§¥ó¡Ë¡ã²´éÚ¥ª¥à¥ì¥Ä¡ä¡×¡¢¤µ¤é¤ËÇòÊÆ¡¦È¾¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡¦ÂæÏÑÃ³»ÆÌÍ¡Ê¾®¡Ë¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÊÆ¹á¡Ê¥ß¥Ý¥ó¡Ë¡×¤Î´Æ½¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¤Ç¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤Î¶¡µë¤ä¡¢ÎÁÍýÄ¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤Ä´ÍýÊýË¡¤Ê¤É¤âÆ³Æþ¤·¡¢º£²ó¤Î´Æ½¤¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÃÏ¤Î¥·¥§¥Õ¤¬Æ±¼Ò¤Î¹©¾ì¤äÅ¹ÊÞ¤Î¸«³Ø¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤Ã¤×¤ê¡£Ä´ÍýÃÊ³¬¤«¤é¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡ÖÂæÏÑÅ¸¡Ê¥¿¥¤¥ï¥ó¥Õ¥§¥¢¡Ë¡×¥á¥Ë¥å¡¼°ìÍ÷
¢£ÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¡¡1199±ß¡ÊÀÇ¹þ1319±ß¡Ë
ÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¡¡1199±ß¡ÊÀÇ¹þ1319±ß¡Ë
¡Ö¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¾å¤²¤¿ÆÚ¥Ð¥é¤ò¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤ÀËÜ³ÊÂæÏÑ»Å¹þ¤ß¤Î³Ñ¼Ñ¤Ç¤¹¡£¼«²ÈÀ½¤ÎÊæÀè¥á¥ó¥Þ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÊÆ¹áÄ¾ÅÁ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¸ÕÜ¥¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡×
Æé¤Î¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÅö¥á¥Ë¥å¡¼¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¡¹¤Î¤Þ¤Þ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¸üÀÚ¤ê¤Î¤ªÆù¤Ï¸«¤¿¤À¤±¤Ç¿©Íß¤¬¤½¤½¤é¤ì¤ë¡£
¢£³¤Á¯¾Æ¥Ó¡¼¥Õ¥ó¡¡799±ß¡ÊÀÇ¹þ879±ß¡Ë
³¤Á¯¾Æ¥Ó¡¼¥Õ¥ó¡¡799±ß¡ÊÀÇ
¡Ö¥é¡¼¥É¤ÇßÖ¤á¤¿ÆÚÆù¡¢´³¤·¥¨¥Ó¡¢³Ãì¡¢¥¤¥«¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥¤¥É¥¨¥·¥ã¥í¥Ã¥È¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¹á¤ê¤¬°ú¤Î©¤Ä¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤Ç¤¹¡£±£¤·Ì£¤È¤·¤ÆÄ´Íý¤ÎºÇ¸å¤Ë¹õ¿Ý¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
³¤Ï·¤ä³Ãì¤Ê¤É¤Î³¤Á¯¤â¥´¥í¥´¥í¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£ÌîºÚ¤â¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ì¤ë°ì»®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£蚵»ÆÀù¡Ê¥ª¥¢¥Á¥§¥ó¡Ë¡ã²´éÚ¥ª¥à¥ì¥Ä¡ä¡¡Âç¡§849±ß¡ÊÀÇ¹þ934±ß¡Ë¡¡¾®¡§449±ß¡ÊÀÇ¹þ494±ß¡Ë
蚵»ÆÀù¡Ê¥ª¥¢¥Á¥§¥ó¡Ë¡ã²´éÚ¥ª¥à¥ì¥Ä¡ä¡¡Âç¡§849±ß¡ÊÀÇ¹þ934±ß¡Ë¡¡¾®¡§449±ß¡ÊÀÇ¹þ494±ß¡Ë
¡Ö»õÀÚ¤ì¤Î¤è¤¤Âç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Í¥®¤òÀ¥¸ÍÆâ³¤»º¤Î²´éÚ¤È°ì½ï¤Ë¹á¤Ð¤·¤¯ßÖ¤á¡¢¶Ì»Ò¤È¤Õ¤Ã¤¯¤é¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£´Å¿É¤¤ÊÆ¹áÄ¾ÅÁ¤Î¥¿¥ì¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
Âç¾®¤Î¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤¬¤¢¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤äµ¤Ê¬¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾®¤Ï500±ß°Ê²¼¤È¤¤¤¦¤ª¼ê·Ú²Á³Ê¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¡£²´éÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë°ìÉÊ¤À¡£
¢£Ã¤ÎÅâÍÈ¤² ÌîºÚ´Å¿Ý¤¢¤ó¤«¤±¡¡Âç¡§679±ß¡ÊÀÇ¹þ747±ß¡Ë¡¡¾®¡§349±ß¡ÊÀÇ¹þ384±ß¡Ë
¢£Ã¤ÎÅâÍÈ¤² ÌîºÚ´Å¿Ý¤¢¤ó¤«¤±¡¡Âç¡§679±ß¡ÊÀÇ¹þ747±ß¡Ë¡¡¾®¡§349±ß¡ÊÀÇ¹þ384±ß¡Ë
¡Ö¤«¤ê¤«¤ê¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ËÍÈ¤²¤¿¥¹¥±¥È¥¦¥À¥é¤Ë¡¢3¼ïÎà¤Î¿Ý¤òÇÛ¹ç¤·¤¿´Å¿Ý¤¢¤ó¤ò¤«¤±¤Æ¤µ¤Ã¤Ñ¤ê»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿Ý¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÀÌ£¤Î¸å¤Ë´ÅÌ£¤¬»Ä¤ë¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ïÉÊ¤Ç¤¹¡×
¤³¤Á¤é¤â2¤Ä¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¡¢¾®¤Ï¥ï¥ó¥³¥¤¥ó°Ê²¼¤È¤¤¤¦¹â¥³¥¹¥Ñ¡£²´éÚ¥ª¥à¥ì¥Ä¤Î¾®¤È°ì½ï¤ËÍê¤à¤Ê¤ÉÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÌµ¸ÂÂç¡£¿ô¼ïÎà¤ÎÌîºÚ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤À¡£
¡Ö¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â»î¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤Ë±þ¤¨¤ëÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤É¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¡ÖÊÆ¹á¥»¥Ã¥È¡×¤âÀßÄê¤¹¤ë½¼¼Â¤Ö¤ê¡£
¢£ÊÆ¹á¥»¥Ã¥È¡¡1799±ß¡ÊÀÇ¹þ1979±ß¡Ë
ÊÆ¹á¥»¥Ã¥È¡¡1799±ß¡ÊÀÇ¹þ1979±ß¡Ë
¡Ö¼çºÚ¤Ë¡ØÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¡Ù¡¢¾®ºÚ¤Ë¡ØÃ¤ÎÅâÍÈ¤² ÌîºÚ´Å¿Ý¤¢¤ó¤«¤±¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡Ø蚵»ÆÀù¡Ê¥ª¥¢¥Á¥§¥ó¡Ë¡ã²´éÚ¥ª¥à¥ì¥Ä¡ä¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¹¥¤¤Ê¤´ÈÓ¤Þ¤¿¤ÏÌÍ¤Þ¤ÇÁª¤Ù¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×
¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥»¥Ã¥È¡£¹¥¤ß¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£Ã±ÉÊ¤Î¹ç·×²Á³Ê¤è¤ê¤âºÇÂç657±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤â¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î19Æü¡Á
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Ð¡¼¥ß¥ä¥óÁ´Å¹
