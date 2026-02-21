Ç³¤¨¤ë8ËÜ¤Î¥Õ¥é¥Õ¡¼¥×¤òÆ±»þ¤Ë²óÅ¾¤µ¤»¤ëÀ¤³¦µÏ¿
À¤³¦¤Ë¤ÏÀ¨¤¤¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊµÏ¿¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤´¾Ò²ð¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹½Ð¿È¤Î¥µ¡¼¥«¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡Ö¥°¥ì¡¼¥¹¡¦¥°¥Ã¥É¡×¡ÊGrace Good¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÇ³¤¨¤ë¥Õ¥é¥Õ¡¼¥×¤òÆ±»þ¤Ë²ó¤·¤¿¥®¥Í¥¹µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡£¸½ºß33ºÐ¤ÎÈà½÷¤Ï¥Õ¥é¥Õ¡¼¥×¤Îµ»½Ñ¤òÆÈ³Ø¤Ç½¬ÆÀ¤·¡¢18ºÐ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Õ¡¼¥×¤ò³«»Ï¡£Ä¹Ç¯¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯12·î¡¢Ç³¤¨¤ë8ËÜ¤Î¥Õ¥é¥Õ¡¼¥×¤òÆ±»þ¤Ë²óÅ¾¤µ¤»¤ë°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Î¥Õ¡¼¥×¤è¤ê¤â½Å¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Õ¡¼¥×¤Ï°·¤¤¤¬Æñ¤·¤¯¡¢²óÅ¾Ãæ¤Ï²Ð¤ÎÇ®¤¬´é¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¼¹ï¤Ê²ø²æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç·Ú¤¤²Ð½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î²Ð½ý¤òËÜ¿Í¤Ï¡Ö²Ð¤Î¥¥¹¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ÂÁ´ÂÐºö¤È¤·¤ÆÉþ¤ËÆñÇ³ºÞ¤ò»ÈÍÑ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤ËÈ±¤ä´é¤Ë¿å¤ÇÇ¨¤é¤¹¤Ê¤É¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Õ¡¼¥×8ËÜ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢µðÂç¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î¾å¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥é¥Õ¡¼¥×¤òÆ±»þ¤Ë²ó¤¹¥®¥Í¥¹µÏ¿¤Ë¤âÄ©Àï¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤ÆÆ±»þ¤Ë28ËÜ¤Î¥Õ¥é¥Õ¡¼¥×¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÈà½÷¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊWritten by »³´ßÍªÌé¡Ë
