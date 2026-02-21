º£¤Ê¤ªÂ³¤¯¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÎÍ¾±¤...2026Ç¯¤Ë30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÄ©¤à²£ÉÍÎ®À±¤¬¹À¥¤¹¤º¤È¶¦¤ËÀÚ¤Ê¤¤ÎøÌÏÍÍ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡ÖÆò¡¢À±¤Î¤´¤È¤¯¡×¤Ø¤Î´üÂÔ
3·î15Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ç¡Ö¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¡×¤ËÆüËÜ±Ç²è¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¼õ¾Þ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ö¹ñÊõ¡×¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢Ì¤¤À¤Ë¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈÂôÎ¼¤È¶¦¤ËºîÉÊ¤ò¸£°ú¤¹¤ë²£ÉÍÎ®À±¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ï¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤Ø¤ÈÂç¤¤¯ÈôÌö¡£30ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜºî¤¬¡¢2026Ç¯½©¤Ë¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¹À¥¤¹¤º¤È¤ÎW¼ç±éºî¡ÖÆò¡¢À±¤Î¤´¤È¤¯¡×¤À¡£
²£ÉÍ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡×(2023Ç¯)¤ä¡ÖÀµÂÎ¡×(2024Ç¯)¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯·«¤êÊÖ¤·¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÌÁÍ§¡¦Æ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò°®¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÆäÎÉ¤æ¤¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎËÜ²°Âç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
²£ÉÍ¡ß¹À¥¡ßÆäÎÉ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢2020Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¼õ¾Þºî¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡ÖÎ®Ï²¤Î·î¡×(2022Ç¯)¤Ç¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹À¥±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ËÂÐ¤·¤ÆDV¤ä¥â¥é¥Ï¥é¤òÍá¤Ó¤»¤ëÎø¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤¿²£ÉÍ¤Ï¡¢¼«¤é¡ÖÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿·¶ÃÏÅª¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ÇÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â²£ÉÍ¤Ï°ìÆÉ¼Ô¤È¤·¤ÆÆäÎÉºîÉÊ¤òÓÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢º£²ó¤Î¡ÖÆò¡¢À±¤Î¤´¤È¤¯¡×¤Ï¡ÖÆÉ¤ó¤À½Ö´Ö¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ÎåºÎï¤Ê·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Ý¥¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Ñ¨±Û¤Ê¤¬¤éÆäÎÉÀèÀ¸¡¢Æ£°æ´ÆÆÄ¤ËÄ¹¡¹¤È¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢²÷¤¯¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¤é±Ç²è²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤¿ÞÕ¿È¤Î´ë²è¡£
É÷¸÷ÌÀÕ»¤ÊÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÅç¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µþÅÔ¤«¤éÅç¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿ÃË»Ò¹âÀ¸¡¦ÀÄÇ¸Ý¥(²£ÉÍ)¤È¡¢ÅçÀ¸¤Þ¤ì¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦°æ¾å¶Ç³¤(¹À¥)¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢ÁªÂò¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦15Ç¯´Ö¤ËµÚ¤ÖÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
²£ÉÍ¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤òÇ®Ë¾¤·¤¿Ì¡²è²È»ÖË¾¤ÎÅ¾¹»À¸¡¦Ý¥¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼ç¿Í¸ø 2 ¿Í¤ÎÀ¤³¦¤òÃúÇ«¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¹À¥¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê»É½«¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÊì¿Æ¤ÎÌäÂê¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¶Ç³¤¡£
¶¦¤Ë¿´¤Ë¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ëÃæ¡¢¼æ¤«¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÃË½÷¤Î17ºÐ¤«¤é32ºÐ¤Þ¤Ç¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£¡ÖÎ®Ï²¤Î·î¡×¡¢¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×(2025Ç¯)¤ËÂ³¤£³ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë²£ÉÍ¤È¹À¥¡£¶¦¤ËÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é±Æ¤Î¤¢¤ëÌòÊÁ¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹¼ã¤¼ÂÎÏÇÉ2¿Í¤À¤±¤Ë¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Î±éµ»¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
Æ£°æ´ÆÆÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢µÓËÜ¤Ë¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×(2021Ç¯)¤Ê¤ÉÃúÇ«¤Ê¿´¾ðÉÁ¼Ì¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë°ÂÃ£Æà½ï»Ò¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏ¼ÔÂ·¤¤¤ÎÈ×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¡£Èþ¤·¤¯¤âÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¡¢¿´¤òÏÉ摑¤ß¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀÚ¤Ê¤¤Êª¸ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£½©¤Î¸ø³«¤¬Áá¤¯¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
¡ÖÆò¡¢À±¤Î¤´¤È¤¯¡×¤Î±Ç²è¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
±Ç²è¾ðÊó
Æò¡¢À±¤Î¤´¤È¤¯
2026Ç¯½©·à¾ì¸ø³«
½Ð±é¡§²£ÉÍÎ®À±¡¢¹À¥¤¹¤º ¤Û¤«
ÇÛµë¡§ÅìÊõ
ºÇ¿·¤ÎÊüÁ÷¾ðÊó¤Ï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø