¡¡¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê53¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤¢¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖKing¡¡Gnu¡×¤Î¾ïÅÄÂç´õ¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£º£·î21Æü¤ÎÀçÂæ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë»Ï¤Þ¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤è¤ë¸ø±éÃæ¤Î»£±Æ¤òÁ´ÊÔµö²Ä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤Ï»£±Æ¤Ï°ìÈÌÅª¤À¤¬¡ÖÆüËÜ¤À¤±¸·¤·¤¯¤Ê¤¤?¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÆüËÜ¤Û¤É¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤¤¤¤¹ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬°ìÈÖ¸·¤·¤¤¡£¥ë¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¸º¤é¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿ô¶Ê¤À¤±»£±Æ²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÁ°¤Ë²¿²ó¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢»£±Æ²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤Î¿ô¶Ê¤À¤±°ìÀÆ¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤È¶Ê¤¬´°Á´¤Ë»à¤Ì¤Î¤Ç¡£¿ô¶Ê²ò¶Ø¤Ï¤³¤Ã¤Á¤¬·ù¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¤Þ¤È¤â¤Ê¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¾ïÅÄ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£