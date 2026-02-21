¡ÖÈþËâ½÷¡×¥Ö¥ëÃæÌî¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¤ÇÅÐÃÅ¡ÖÊõÄÍ²Î·à¤«¤È¡×¡ÖåºÎï¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ö¥ëÃæÌî¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±ýÇ¯¤Î¥á¥¤¥¯¤òºÆ¸½¤·¤¿¶á±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþËâ½÷¡×±ýÇ¯¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿¥Ö¥ëÃæÌî¤µ¤ó
¸½ºß¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ëÃæÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¡¢1980Ç¯Âå¡¢90Ç¯Âå¤ËÆüÊÆ¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ëÃæÌî¤µ¤ó¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥·¥É¥Ë¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖºòÆü¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Æ¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼ ¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼»þÂå¤ÎÀÄ¤¤Àþ¤ò°ðºÊ¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¯¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿²û¤«¤·¤¤»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Ìò»þÂå¤è¤ê¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¡¢Èþ¤·¤µ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÁÇ´é¤Ë±ýÇ¯¤Î°Ìò¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¡¢¡Öº£Ëø¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÏÃ¤ä¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¿´¾ð¡¢¿´¤ÎÃæ¤Îµ¤»ý¤ÁÅù¤ò¡¢ÏÃ¤·¤¿»ö¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡Á¡×¤È¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤âºòÆü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤âÁ´ÉôÅú¤¨¤Æ¡¢¿¼¤¤ÏÃ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËôÀ§Èó¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¼çºÅ¼Ô¤Î¡ØJUMP SHOP dog¡Ù¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÄÌÌõ¤Î¥ì¥¤¥³¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëô¡¢²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¤Á¤ã¤óåºÎï¡×¡ÖåºÎï¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Öº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Öº£¤Ç¤â»ä¤Î°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥ì¥¹¥é¡¼¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþËâ½÷¡×¡Öº£¤ÎÊý¤¬¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Öº£ºÙ¤¹¤®¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê´é¤·¤Æ¤½¤¦¡×¡ÖÊõÄÍ²Î·à¤Î¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ëÃæÌî¤µ¤ó¤Ï1983Ç¯¡¢15ºÐ¤ÇÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£Æ±Ç¯9·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2Ç¯ÌÜ¤ËÀèÇÚ¤Î¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¡Ö¶Ë°Æ±ÌÁ¡×¤Ë²ÃÆþ¡£¥³¥ó¥Ó¤ÇTV¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥É¥é¥Þ¡¢»¨»ï¡¢¥é¥¸¥ªÅù¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î°úÂà¸å¤Ï¼«¿È¤Î°Ìò¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¹öÌçÅÞ¡×¤ò·ëÀ®¡£°Ìò¥ì¥¹¥é¡¼½é¡¢Á´½÷ºÇ¹âÊö¤ÎWWWAÀ¤³¦¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³CMLL¡¢½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎWWE¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¡¢WWE½÷»Ò¥Ø¥Ó¡¼µé¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò¼èÆÀ¤È³¤³°¤Ë¤â¿ÊÅ¸¡£2012Ç¯¤ËÉ¨¤Î²ø²æ¤Ë¤è¤ê¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖSUKEBAN¡×¤Î¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¡õ¥Ö¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Î²òÀâ¼Ô¡¢³Æ¼ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¢MC¡¢¹Ö±éÅù¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£