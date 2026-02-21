¡ãÃæ´ÖÂ®Êó¡ä´ä°æÀéÎç¤¬¼ó°Ì¤È3º¹¤Ç¸åÈ¾¤Ø¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¤â¾å°Ì
¡ã¥Û¥ó¥ÀLPGA¥¿¥¤¥é¥ó¥É¡¡3ÆüÌÜ¡þ21Æü¡þ¥µ¥¤¥¢¥àCC ¥ª¡¼¥ë¥ÉC¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡þ6649¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÁÈ¤Î´ä°æÀéÎç¤ÏÁ°È¾¤ò1¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Ç²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤È3ÂÇº¹¤Î¥È¡¼¥¿¥ë14¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ä°æ¤ÎÁÈ¤Ë¤ÏÂç¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬¥º¥é¥ê
»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë13¥¢¥ó¥À¡¼¡¦6°Ì¥¿¥¤¡£µÈÅÄÍ¥Íø¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¡¦16°Ì¥¿¥¤¡¢Èª²¬Æà¼Ó¤È¾¡¤ß¤Ê¤ß¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë9¥¢¥ó¥À¡¼¡¦24°Ì¥¿¥¤¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦37°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÝÅÄÎï±û¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦43°Ì¥¿¥¤¡£´ä°æÌÀ°¦¤ÈÇÏ¾ìºé´õ¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦47°Ì¥¿¥¤¡¢µÈÅÄÎë¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦60°Ì¥¿¥¤¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦61°Ì¥¿¥¤¡¢µÜÅÄÀ®²Ú¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë4¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦66°Ì¥¿¥¤¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï180Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2²¯7900Ëü±ß¡Ë¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï26Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó4100Ëü±ß¡Ë¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
