¡ÚÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¡¡SGÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡ÛÎëÌÚ¹¨ÏÂ¤¬¡È¼«Ê¬¤Î·Á¡É¤Çº£Àá2¾¡ÌÜ¡¡ÃÏ¸µ¤Î¤¤¤À¤Æ¤ó¾è¤Ã¤Æ¤¤¿
¡¡ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè39²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡8R¤ÏÎëÌÚ¹¨ÏÂ¡Ê39¡áÉÍ¾¾¡Ë¤¬²÷¾¡¡£¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¸åÂ³¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡È¼«Ê¬¤Î·Á¡É¤Çº£Àá2¾¡ÌÜ¤À¡£
¡¡¤³¤³2Æü´Ö¤Ï²÷Â®¥¹¥¿¡¼¥È¤¬±Æ¤òÀø¤á¡¢5¡¢4Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ò½¤Àµ¤·¤Æº£Æü¤¬ÇòÀ±¡£Ï¢ÇÔ¤¬ÉÔ¶ñ¹ç¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦Âç¾æÉ×¤«¤È»×¤¦¡£Îý½¬¤ÇºÆÅÙ¡¢³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¤¤¤À¤Æ¤ó¤¬ºÆ¤Ó¾å¾º¥í¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡£ÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤À¡£