¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡×Âçºå¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅöÆüÃæ»ß¤òÈ¯É½¡¡¶¼Ç÷»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¡Ö°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬21Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥êRing Ring LIVE in OSAKA¡×¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö³«ºÅÃæ»ß¤òµá¤á¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î½ñ¤¹þ¤ß¡¢¸ø±é´Ø·¸´ë¶È¤Ø¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¶¼Ç÷»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿°Ù¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥êRing Ring LIVE in OSAKA¡×¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢³«ºÅÃæ»ß¤òµá¤á¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î½ñ¤¹þ¤ß¡¢¸ø±é´Ø·¸´ë¶È¤Ø¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¶¼Ç÷»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿°Ù¡¢·Ù»¡¤ØÁêÃÌ¤Î¾å¡¢¸ø±é´Ø·¸´ë¶È¤«¤éÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·ËÜ»ö°Æ¤ò·Ù»¡Åö¶É¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤ÊÁÜºº¤Ë°Ñ¤Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¸ø±é¤òÃæ»ß¤»¤º³«ºÅ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¼Ç÷¹Ô°Ù¤ÎÉ¸Åª¤¬½Ð±é¼Ô¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢²ñ¾ì»ÜÀß¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼þÊÕ¡¦±óÊýÃÏ°è¤ÎÌµ´Ø·¸¤ÊÊý¡¹¤Þ¤Ç¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤ÖÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Õ¤ß¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢½Ð±é¼Ô¡¢´Ø·¸¼Ô¤ò»Ï¤áÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¸ø±é¤ÎÃæ»ß¤ò¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤É¤âÃæ»ß¤¹¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¸ø±é¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤Þ¤¿ÅöÆü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤À¤±¤Ë¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê»ö¤¹¤ë¤ó¤ä¤í¤Í¡©¼«Ê¬¤¬¹Ô¤±¤Ê¤¤ÊÈ¤ß¤È¤«¡©¡×¡Ö¤¿¤À¡¢ÀÕ¤á¤ë¤Ù¤¤ÏÈÈ¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£ÈÈ¿Í¤¬Êá¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£