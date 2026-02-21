¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤ÏÅð¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤È»×¤Ã¤ÆÇä¤Ã¤¿¡×Ìó35Ëü±ß¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÅð¤ßÇã¤¤¼è¤êÈÎÇäÅ¹¤ËÇäµÑ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç20Âå¤ÎÃË2¿Í¤òÂáÊá¡¡¥Ð¥Ã¥°¤òÅð¤ó¤ÀÃË¤ÏÌÛÈë
2·î7Æü¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÇÌó35Ëü±ß¤Î¥Ð¥Ã¥°1¸Ä¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¡¢½»½ê¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î23ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤ÎÇã¤¤¼è¤êÈÎÇäÅ¹¤ËÇäµÑ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÃÎ¿Í¤Î23ºÐ¤ÎÃË¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½»½ê¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃË(23)¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï2·î7Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¥Ð¥Ã¥°1¸Ä(ÈÎÇä²Á³Ê34Ëü5400±ß)¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÃË¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤òÅðÉÊ¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤ÎÇã¤¤¼è¤êÈÎÇäÅ¹¤ÇÇäµÑ¤·¤¿ÅðÉÊÅù½èÊ¬¤¢¤Ã¤»¤ó¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¼«¾ÎÇðºê»Ô¤Ë½»¤à·úÀßºî¶È°÷¤ÎÃË(23)¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥°¤òÇäµÑ¤·¤¿ÃË¤ÈÅð¤ó¤ÀÃË¤ÏÃÎ¿Í¤Ç¡¢Åð¤ó¤ÀÃË¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤òÇäµÑ¤·¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿¤ª¶â¤ÏÅð¤ó¤ÀÃË¤ËÁ´³ÛÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤òÇäµÑ¤·¤¿ÃË¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤ÏÅð¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤È»×¤Ã¤ÆÇä¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤òÅð¤ó¤ÀÃË¤«¤é¤Ï¤ª¶â¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¾ºá¤ÎÍÌµ¤â´Þ¤á¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£