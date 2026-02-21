ÊÁËÜÍ¤¡¢µÁÉã±üÅÄ±ÍÆó¤Ø°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤È¤Î¸òºÝÊó¹ð¤ÏµÁÊì¡õµÁ»Ð¤â°ì½ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡È£´Ê¸»ú¡ÉÊÖÅú
ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖA¡Ýstudio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£12Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿½÷Í¥¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡Ê40¡Ë¤È¤Î¸òºÝ¤òµÁÉã¡¦±üÅÄ±ÍÆó¡Ê75¡Ë¤ËÊó¹ð¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÊÁËÜ¤Ï¡Ö¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Î¡Ê°ÂÆ£¡ËÏÂÄÅ¤µ¤ó¤È¡¢Åí¤Á¤ã¤ó¡ÊµÁ»Ð¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¡¦°ÂÆ£Åí»Ò»á¡Ë¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤·¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Á¤ç¤¦¤É±üÅÄ¤Î¼ç±é±Ç²è¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë±Ç²èº×¤¬¤¢¤ê¡Ö¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤³¤³¤À¤Ê¡Ù¤È¡£ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤òÁÀ¤ª¤¦¡Ä¡£ÁÀ¤ª¤¦¤Ã¤Æ¡Ä¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏÂÄÅ¤µ¤ó¤È¡¢¤¦¤Á¤ÎºÊ¤È¡¢Åí¤Á¤ã¤ó¤È¡¢ËÍ¤È4¿Í¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤¤¤¤Ê¤ê¡¢¤¤¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡£¤¤¤¤Ê¤ê¡¢¡ØÈà»á¤Ç¤¹¤Ã¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡£¤À¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤³¤¦±Ç²è¤Î´¶ÁÛ¤°¤é¤¤¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¡Øº£Æü¡¢¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥É¥¥É¥¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÊÁËÜ¤Ï¡¢±Ç²èº×¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤¬ÅöÆü¤¢¤ê¡Ö±üÅÄ¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸å¤í¤Ç¸«¤Æ¤Æ¡£±üÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡¢¤½¤Î¸å¤í¤òËÍ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿´ÇÛ¤·¤Æ¤â¤¦¤³¤Î¼þ¤ê¤òÏÂÄÅ¤µ¤ó¤ÈÅí¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤¦¤Á¤ÎºÊ¤¬°Ï¤ó¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤ÆÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ø¹Ô¤±¹Ô¤±¡¢¹Ô¤±¹Ô¤±¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥µ¡¼¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÎÙ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡£¥µ¥¯¥é¤µ¤ó¤È¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤Í¡¢±üÅÄ¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é±üÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥ª¡¼¥é¥¤¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤¢¤ì¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¥ª¡¼¥é¥¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÈÕ¡¢¤À¤¤¤Öµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆâ½ï¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê74¡Ë¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã°û¤ó¤À¤ä¤í¤¦¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢ÊÁËÜ¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¡¢°û¤ó¤À¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£