¡Ö¼Ì¿¿¤Î¿ÀÍÍ¤¬Ì£Êý¤·¤¿¡×¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿±Ñ¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤òÂª¤¨¤¿¾×·â¤Î1Ëç¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤Î¤«
¡ÊCNN¡Ë±Ñ¹ñ¤Î¼çÍ×»æ¤Î1ÌÌ¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬20Æü¡¢±Ñ³Æ»æ¤Î1ÌÌ¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¡£
66ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤¬¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ê¡¢ÊòÁ³¡Ê¤Ü¤¦¤¼¤ó¡Ë¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç·Ù»¡½ð¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤¿1Ëç¤À¡£
¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤Ï19Æü¡¢¸½Âå»Ë¾å½é¤á¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿±Ñ²¦¼¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¥¢¥¤¥ë¥·¥ã¥à¤Î·Ù»¡½ð¤Ç10»þ´Ö°Ê¾å¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£²¦¼¼¤Î¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥àÎÎÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¿·µï¤«¤é¤Ï¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾×·â¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Î¥·¥Ë¥¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¢¥Õ¥£¥ë¡¦¥Î¡¼¥Ö¥ë»á¤Ï¡Ö¤¤Î¤¦¤Ï¼Ì¿¿¤Î¿ÀÍÍ¤¬Ì£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥Î¡¼¥Ö¥ë»á¤ÎµòÅÀ¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉËÌÉô¡£ÂáÊá¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ19ÆüÄ«¡¢Ìó5»þ´Ö¤«¤±¤ÆÆî¤Î¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯½£¤Ø¼Ö¤òÁö¤é¤»¤¿¡£
´ª¤È°ìÉô¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¶Ú¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¥Î¡¼¥Ö¥ë»á¤é2¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Àµ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë·Ù»¡½ð¤ËÌÜÀ±¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤¬Ï¢¹Ô¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥Æ¥à¥º¥Ð¥ì¡¼·Ù»¡¤Î»ÜÀß¤ÏÌó20¥«½ê¤Ë¾å¤ë¤¿¤á¡¢ÂÔ¤Ã¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Î¡¼¥Ö¥ë»á¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÌë¡¢¥í¥¤¥¿¡¼¤¬Ë¬¤ì¤¿·Ù»¡½ð¤Ï4¥«½êÌÜ¤«5¥«½êÌÜ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö»ä¤¬ÅþÃå¤·¤¿»þ¡¢ÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Ö¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÙÈ÷¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤¬Íè¤ëÄ¾Á°¡¢»ä¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±Î½¤Î¥Þ¥ê¥Ã¥µ¤«¤é¡¢¡Øº£¤µ¤Ã¤2Âæ¤Î¼Ö¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡¢Ìá¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¥Î¡¼¥Ö¥ë»á¤Ï»£±Æ¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤½¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤éËÜÅö¤Î¾¡Éé¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Î¡¼¥Ö¥ë»á¤Ï¡Ö¼Ö¤òµÞ¤¤¤ÇU¥¿¡¼¥ó¤µ¤»¤ÆÌá¤Ã¤¿¡£Ìá¤Ã¤Æ1Ê¬¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢·Ù»¡½ð¤Î¼Ö¸Ë¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢2Âæ¤Î¼Ö¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1Âæ¤ËÈà¡Ê¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¡Ë¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
Ä¥¤ê¹þ¤ß»£±Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥Ö¥ë»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤³¤Î»Å»ö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤º¡¢½àÈ÷¤È¥¹¥¥ë¡¢·Ð¸³¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¡¢²¿¤«½ÅÍ×¤Ê¼ý³Ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÅÄ¼Ë¤ÎÆ»Ï©ÏÆ¤Ç°Å°Ç¤ÎÃæ¤ò²¿»þ´Ö¤âÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë³Ð¸ç¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë30Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢·Ù»¡½ð¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ëÂ¾¤Î¼Ö¤Ç¥Æ¥¹¥È»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂçÂÎÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Î¡¼¥Ö¥ë»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¥Î¡¼¥Ö¥ë»á¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë20Ç¯°Ê¾å¶ÐÌ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï±ÑPAÄÌ¿®¤ä¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼Ì¿¿ÉôÌç¤ÇÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤â»ý¤Ä¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¼Ö¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢È½ÃÇÎÏ¤è¤ê±¿¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Âç¤¤¤¡£Èà¤¬¤É¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼Ö¤Î¤É¤Á¤éÂ¦¤«¡¢Á°¤«¸å¤í¤«¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¸«Åö¤òÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥Ö¥ë»á¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï·×6¥³¥Þ¡£2Ëç¤Ë¤Ï²¿¤â¼Ì¤é¤º¡¢1Ëç¤Ï¥Ô¥ó¤Ü¤±¡¢2Ëç¤Ï·Ù´±¤·¤«¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1Ëç¤¬·èÄêÅª½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤Ï19ÆüÌëÃÙ¤¯¡¢¡ÖÁÜººÃæ¡×¤È¤Î°·¤¤¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¸øÌ³¾å¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤Ï2001Ç¯¤«¤é10Ç¯´Ö¡¢±Ñ¹ñ¤ÎËÇ°×ÆÃ»È¤òÌ³¤á¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£ÀÈÈºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸ûÎ±Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿ÊÆÉÙ¹ë¡¢¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤Î´Ø·¸¤òÈãÈ½¤µ¤ì¡¢11Ç¯¤Ë¼Ç¤¤·¤¿¡£
ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á´ØÏ¢¤ÎÊ¸½ñ¿ôÉ´ËüÅÀ¤ò¸ø³«¤·¤¿¸å¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤³¤Î¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤Ï¸ø¤Ë¤ÏÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤ÏÉÔÀµ¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Îµ¿ÏÇ¤ò·«¤êÊÖ¤·ÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤¬ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤âµ¿¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥Î¡¼¥Ö¥ë»á¤Ï¡¢·Ý½ÑºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»£¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¶þ»Ø¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä1Ëç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¹â·æºî¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¿¤Ö¤ó°ã¤¦¡£Ìë¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë»£¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î¼Ì¿¿¤À¤«¤é¤Í¡×¡£¥Î¡¼¥Ö¥ë»á¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¾¯¤·¾Ð¤¤¡¢¡Ö»ä¤¬»£¤Ã¤¿ºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¡©¡¡¤½¤ì¤â°ã¤¦¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê1Ëç¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ì¤Ð¡¢100¡ó¤½¤¦¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£