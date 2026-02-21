ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ»³ËÜÍ³¿¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤ËÄ©¤à¡¡¼óÇ¾¿Ø¤ä¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤â¾Î»¿¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡ÖÍè½µÃæ¡×ÅÐÈÄÍ½Äê
MLB¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤È¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö22Æü¤ËÍ½Äê¡£Á°Æü¤Î¤³¤ÎÆü¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¡£¤Þ¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¸À¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼êÃ£¤ÏÌîµå¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÏÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢ÌÀÆü¤Î»³ËÜÅê¼ê¤ÎÅÐÈÄ¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¥é¥¤¥ÖBP¤ò¼Â»Ü¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¤â¡Öº£Ç¯¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¤³¤ì¤Ë»¿Æ±¡£¡ÖÈà¤Ï¤³¤Î1Ç¯È¾¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¥¦¥£¥ë¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¼«¿®¤Ï»ä¤â´¶¤¸¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤¬¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ò¹¯¾õÂÖ¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢Ìîµå¤Ø¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼«¿®¤ÏËÜÊª¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂ®µå¤â½Ð¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â®µå¤ÎÀ©µåÎÏ¤âÎÉ¤¯¡¢°ÊÁ°¤è¤êÎÏ¶¯¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤½¤ÎÎÏ¤ò¼ÂÀï¤ÇÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ÎÅÐÈÄÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢Íè½µÃæ¤À¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£