¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¡Ö°ãË¡È½ÃÇ¡× ¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤¬ºÃÀÞ¡×Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ËÂÐ¤·°ãË¡¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤¬ºÃÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñ¹ñ±Ä¤Î¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ï21Æü¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤¬ºÃÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤ÎÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤¬¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÇÏÀÁè¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢ÂÐÎ©¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ëÀìÌç²È¤Î¸«Êý¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡ÖÄÌ¾¦Ë¡301¾ò¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉé¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Â¸ºß¤·¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï°ú¤Â³¤Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤ÏÂèÆó¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÈ¯Â¸å¡¢¸ß¤¤¤Ë´ØÀÇ¤ò¤«¤±¹ç¤¤·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯10·î¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤ÏÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Î°ì»þ°ú¤²¼¤²¤Ê¤É¤Ç¹ç°Õ¤·¡Ö°ì»þµÙÀï¡×¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£