Ì±´Ö¥í¥±¥Ã¥È25Æü¤Ë3ÅÙÌÜÄ©Àï¡¡±ÒÀ±¤òµ°Æ»ÅêÆþ¡¢ÆüËÜ½é¤Ë´üÂÔ
¡¡±§Ãè»ö¶È²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥ï¥ó¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ï25Æü¸áÁ°¡¢ÏÂ²Î»³¸©¶úËÜÄ®¤ÎÌ±´ÖÈ¯¼Í¾ì¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Èµª°Ë¡×¤«¤é¾®·¿¥í¥±¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡£Ì±´ÖÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ë±ÒÀ±¤Îµ°Æ»ÅêÆþ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£°ìÊý¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç2²ó¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¼ºÇÔ¡¢¡Ö±§ÃèÂðÇÛÊØ¡×¤Î»ö¶È²½¤ò·Ç¤²¤ëÆ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æº£²ó¤¬ÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¹¥Ú¡¼¥¹¥ï¥ó¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´Ä¹Ìó18¥á¡¼¥È¥ë¡¢½Å¤µÌó23¥È¥ó¤Î¸ÇÂÎÇ³ÎÁ¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¥«¥¤¥í¥¹¡×3¹æµ¡¡£ÂæÏÑ¹ñ²È±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊTASA¡Ë¤Î±ÒÀ±¤Ê¤É·×5µ¡¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÎËÅÄÀµÏÂ¼ÒÄ¹¤Ï18Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö3¹æµ¡¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤ÈÄ©Àï¤Î¾ÝÄ§¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£º£²ó¤³¤½´°¿ë¤µ¤»¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¸þ¤±¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼Ê¬¤ò½ü¤¯¸ø¼°¸«³Ø¾ì¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï1600Ëç¤¬´°Çä¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢À®¸ù¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿2024Ç¯3·î¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¤Ï¡¢È¯¼Í¸åÌó5ÉÃ¤ÇÇúÈ¯¡£Æ±12·î¤Î2¹æµ¡¤âÌó3Ê¬¤Ç¼«Î§ÇË²õ¤·¤¿¡£