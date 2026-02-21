µ×ÊÝô¥¤¬ÅìÂçºåÂç·É°¦¹â¤òÂ´¶È¡¡4·î¤«¤éÅìµþ¤Ç¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡Ö¤¤ç¤¦¤â10¥¥íÁö¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Î¦¾å½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ëÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Îµ×ÊÝô¥¡Ê18¡Ë¤¬ÅìÂçºåÂç·É°¦¹â¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£
¡¡Â´¶È¼°¤Ç¤ÏÂ´¶ÈÀ¸250¿Í¤òÁ°¤Ë¡Ö³Ø±àÄ¹¾Þ¡×¤òÃÅ¾å¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀª¤ÎÁ°¤ÇÁö¤ë¤Î¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Þ¤ò¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡£¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¹â¹»À¸³è¤ÏÎ¦¾å¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é200ÅÀ¡£½¼¼Â¤Ç¤¤¿3Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤«¤é¸«¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿3Ç¯´Ö¤À¤È»×¤¦¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§Ã£¤äÎ¦¾åÉô¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤«¤é²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£3Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½÷»Ò¹âÀ¸¤é¤·¤¤Á¡ºÙ¤Ê¿´ÌÏÍÍ¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï4·î¤«¤éÅìµþ¤Ç¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÀÑ¿å²½³Ø¤ËÀÒ¤òÃÖ¤¡¢ÃË»Ò800¥á¡¼¥È¥ëÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤À¤Ã¤¿²£ÅÄ¿¿¿Í»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡ÖTWOLAPS¡¡TRACK¡¡CLUB¡×¤Ç¶¥µ»ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤â4»þ50Ê¬¤Ëµ¯¤¤Æ¥±¥¬ÌÀ¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤ÇÂÎ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢10¥¥íÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¹â¹»¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¿Í¤Ï°ìÃÊ³¬¡¢ÆóÃÊ³¬¾å¤ÎÀ¤³¦¡£»ØÆ³¼Ô¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç´Å¤¨¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤è¤êÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£À¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¶»¤Ë¹â¹»¤«¤éÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£