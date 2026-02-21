°¤Î¤»³Å´Æ»¤Î¿··¿¼ÖÎ¾¡Ö¿¹Î¤¹æ¡×¡¡7·î¤Ë¤â±¿¹Ô³«»ÏÍ½Äê¡¿ÂæÏÑ
¡Ê²ÅµÁÃæ±û¼Ò¡ËÆîÉô¡¦²ÅµÁ¸©¤Î·Ê¾¡ÃÏ¡¢°¤Î¤»³¤Ê¤É¤òÁö¤ë°¤Î¤»³ÎÓ¶ÈÅ´Ï©¡Ê°¤Î¤»³Å´Æ»¡Ë¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤Î¿··¿¼ÖÎ¾¡Ö¿¹Î¤¹æ¡×¤Î±¿¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½çÄ´¤Ê¤é7·î¤Ë¤â²ÅµÁ¡½°¤Î¤»³´Ö¤ò·ë¤ÖÎó¼Ö¤È¤·¤Æ±Ä¶ÈÅêÆþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¿¹Î¤¹æ¤Ï¼ç¤ËÆ±Å´Æ»¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÍ¢Á÷ÎÏ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¿·Â¤¤µ¤ì¤¿¡£Âè1¿Ø¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤¿µ¡´Ø¼Ö1Î¾¤ÈµÒ¼Ö5Î¾¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Î²ÅµÁ¼Ö¸Ë¡Ê²ÅµÁ»Ô¡Ë¤ËÈÂÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±Å´Æ»¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÇÀ¶ÈÉô¡ÊÇÀ¶È¾Ê¡ËÎÓ¶È¡¦¼«Á³ÊÝ°é½ð°¤Î¤»³ÎÓ¶ÈÅ´Ï©¡¦Ê¸²½»ñ»º´ÉÍý½è¤Î¼þ¹±³®Éû½èÄ¹¤Ï¿¹Î¤¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3·î¤«¤é40Æü´Ö¤Î»î±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á30Æü´Ö¤ÇÀµ¾ï¤Ê¾õÂÖ¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¸å¡¢¸òÄÌÉô¡Ê¸òÄÌ¾Ê¡Ë¤Ë´ØÏ¢¤Î»ñÎÁ¤òÄó½Ð¤·¤ÆÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¿¹Î¤¹æ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ëµ¡´Ø¼Ö5Î¾¤ÈµÒ¼Ö26Î¾¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤âÁ´¼ÖÎ¾¤ò¼õÎÎ¤·¡¢9¡Á10·î¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¤ò±Ä¶ÈÅêÆþ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ë±¿¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¸½ºß±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°¤Î¤»³¹æ¡×¤Î¼ÖÎ¾¤Ïº£¸å¡¢¶è´ÖÎó¼Ö¤ËÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¤È¤·¡¢Ê³µ¯¸ÐÉ÷·Ê¶è¼þÊÕ¤ÏÊ¿Æü¤Ç¤â¹Ô³ÚµÒ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Ê³µ¯¸Ð¤òÃæ¿´¤Ë¸òÎÏÄÚ¤ä½½»úÏ©¤Ê¤É¤È¤ò·ë¤Ö·×²è¡£¤Þ¤¿2027Ç¯¤Ë¤Ï²ÅµÁ±Ø¤Ë¶á¤¤ÃÝºê¤Ë¼Ö¸Ë¤¬´°À®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¥ó¥°µÒ¤ä¼þÊÕ¤Ë¤¢¤ëÌ±½É¤Î½ÉÇñµÒ¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¶è´Ö¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ê²«¹ñË§¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
¿¹Î¤¹æ¤Ï¼ç¤ËÆ±Å´Æ»¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÍ¢Á÷ÎÏ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¿·Â¤¤µ¤ì¤¿¡£Âè1¿Ø¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤¿µ¡´Ø¼Ö1Î¾¤ÈµÒ¼Ö5Î¾¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Î²ÅµÁ¼Ö¸Ë¡Ê²ÅµÁ»Ô¡Ë¤ËÈÂÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¿¹Î¤¹æ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ëµ¡´Ø¼Ö5Î¾¤ÈµÒ¼Ö26Î¾¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤âÁ´¼ÖÎ¾¤ò¼õÎÎ¤·¡¢9¡Á10·î¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¤ò±Ä¶ÈÅêÆþ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ë±¿¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¸½ºß±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°¤Î¤»³¹æ¡×¤Î¼ÖÎ¾¤Ïº£¸å¡¢¶è´ÖÎó¼Ö¤ËÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¤È¤·¡¢Ê³µ¯¸ÐÉ÷·Ê¶è¼þÊÕ¤ÏÊ¿Æü¤Ç¤â¹Ô³ÚµÒ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Ê³µ¯¸Ð¤òÃæ¿´¤Ë¸òÎÏÄÚ¤ä½½»úÏ©¤Ê¤É¤È¤ò·ë¤Ö·×²è¡£¤Þ¤¿2027Ç¯¤Ë¤Ï²ÅµÁ±Ø¤Ë¶á¤¤ÃÝºê¤Ë¼Ö¸Ë¤¬´°À®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¥ó¥°µÒ¤ä¼þÊÕ¤Ë¤¢¤ëÌ±½É¤Î½ÉÇñµÒ¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¶è´Ö¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ê²«¹ñË§¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë