「ヴィンテージ感ある」「美しすぎる」ユベントスの新4thユニホームに反響続々!「呪人服みたい」「ラグビーのシャツじゃないよな?」
¡¡¥»¥ê¥¨A¤Î¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ï¸½ÃÏ£²·î20Æü¡¢¿·¥Õ¥©¡¼¥¹¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥©¡¼¥¹¥æ¥Ë¤Ï¡Ö1996-97¥·¡¼¥º¥ó¤ËÃåÍÑ¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÅÁÅý¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¹õ¤ÈÇò¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¤È¹õ¤Î¶ß¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤¢¤ë¡×¡Ö¼ü¿ÍÉþ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Ê¡©¡×¡ÖåºÎï¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÎÉ¤¤¡×¡ÖÎò»Ë¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿·¥Õ¥©¡¼¥¹¥æ¥Ë¤Ï¡¢21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥³¥âÀï¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û96-97¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ª ¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Î¿·¥æ¥Ë
