¢£·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡²¼ÍîÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<7771> ÆüËÜÀºÌ© ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -60.22 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 85.45
<4596> ·¦ÅÄÀ½Ìô£È£Ä ¡¡Åì£Ç ¡¡ -40.00 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<6580> ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥× ¡¡Åì£Ç ¡¡ -38.71 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡147.83
<438A> ¥¤¥ó¥Õ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -38.66 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<248A> ¥¥Ã¥º¥¹¥¿ー ¡¡Åì£Ç ¡¡ -38.50 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-51.00
<4476> £Á£É¥¯¥í¥¹ ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -37.12 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 61.20
<5258> £Ô£Í£Î ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -34.56 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<8165> Àé¼ñ²ñ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -32.21 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<155A> ¾ðÊóÀïÎ¬¥Æ¥¯ ¡¡Åì£Ç ¡¡ -30.39 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 37.41
<2330> ¥Õ¥©ー¥µ¥¤¥É ¡¡Åì£Ó ¡¡ -28.24 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-76.20
<5027> ¥¨¥Ë¥Þ¥¤¥ó¥É ¡¡Åì£Ç ¡¡ -28.12 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 78.14
<4069> ¥Ö¥ëー¥ßー¥à ¡¡Åì£Ç ¡¡ -26.64 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<472A> ¥ß¥é¥Æ¥£¥Ö ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -26.58 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡260.98
<9610> ¥¦¥£¥ë¥½¥ó£× ¡¡Åì£Ó ¡¡ -26.47 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<5994> ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥·¥ó ¡¡Åì£Ó ¡¡ -26.33 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<7746> ²¬ËÜ¾Ë»Ò ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -26.06 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<3913> £Ç£ò£å£å£î£Â ¡¡Åì£Ó ¡¡ -25.53 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 17.86
<2700> ÌÚÆÁ¿ÀÎÈ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -25.09 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-51.03
<3323> ¥ì¥«¥à ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -25.00 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<8746> £õ£î£â£á£î£ë ¡¡Åì£Ó ¡¡ -24.57 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<6069> ¥È¥ì¥ó¥À ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -24.44 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-21.04
<3900> ¥¯¥é¥¦¥É£× ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -24.18 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-78.86
<421A> ¥àー¥Ó¥ó ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -23.43 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 30.47
<2998> ¥¯¥ê¥¢¥ë ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -22.35 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 67.17
<6835> ¥¢¥é¥¤¥É£È£Ä ¡¡Åì£Ó ¡¡ -21.81 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-23.66
<4932> ¥¢¥ë¥Þー¥É ¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -21.74 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-63.28
<7072> ¥¤¥ó¥Æ£Í ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -21.51 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ -8.86
<3719> £Á£É¥¹¥Èー¥à ¡¡Åì£Ó ¡¡ -21.32 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 54.44
<352A> ¥í¥¤¥Ö ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -21.03 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-57.23
<298A> £Ç£Ö£Á¥Æ¥Ã¥¯ ¡¡Åì£Ç ¡¡ -20.97 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<5892> ¥æ¥È¥ê ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -20.93 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 73.75
<343A> £É£Á£Ã£Å¥È¥é ¡¡Åì£Ó ¡¡ -20.87 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 46.49
<142A> ¥¸¥ó¥¸¥Ö ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -20.33 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<4766> ¥Ôー¥¨¥¤ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -19.66 ¡¡¡¡2/16¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ -1.41
<145A> ¥¨¥ë¥¤¥º¥Óー ¡¡Åì£Ç ¡¡ -19.34 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 63.27
<5138> ¥ê¥Ùー¥¹ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -19.21 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-74.67
<476A> ÄÔËÜ¶¿£É£Ô£Ã ¡¡Åì£Ó ¡¡ -18.68 ¡¡¡¡2/16¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<153A> ¥«¥¦¥ê¥¹ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -18.48 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡1.96
<5621> ¥Ò¥åー¥Þ¥ó£Ô ¡¡Åì£Ç ¡¡ -18.40 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 19.82
<7082> ¥¸¥â¥Æ¥£ー ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -18.19 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ -1.08
<4058> ¥È¥è¥¯¥â ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -18.15 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 18.16
<4372> ¥æ¥ß¥ë¥ê¥ó¥¯ ¡¡Åì£Ç ¡¡ -17.82 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-20.68
<9145> ¥Ó¥¤¥ó¥°£È£Ä ¡¡Åì£Ó ¡¡ -17.70 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡3.71
<4179> ¥¸ー¥Í¥¯¥¹¥È ¡¡Åì£Ç ¡¡ -17.30 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<1718> Èþ¼ù¹©¶È ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -17.17 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-29.69
<4255> £Ô£È£Å£Ã£Ï£Ï ¡¡Åì£Ç ¡¡ -17.16 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 39.53
<7814> ÆüËÜÁÏÈ¯£Ç ¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -16.91 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 12.46
<5597> ¥Ö¥ëー¥¤¥Î¥Ù ¡¡Åì£Ç ¡¡ -16.62 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<5028> ¥»¥«¥ó¥É£Ø ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -16.44 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 16.96
<6993> Âç¹õ²° ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -16.13 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
¢¨²¼ÍîÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿20ÆüÂç°ú¤±³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£²¼ÍîÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹