È¾Æ³ÂÎ°Ê³°¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¸Ì¿Àþ¡©ÆüÊÆ¤¬5500²¯¥É¥ë¤òÅê¤¸¤Æ¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¶¡µëÌÖ¤ò¹½ÃÛ¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2026Ç¯2·î19Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¼«Í³»þÊó¤Ï¡¢Âè2¼¡Æâ³Õ¤òÈ¯Â¤µ¤»¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¡¢»ÜÀ¯Êý¿Ë¤È¤·¤Æ¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹³«È¯¤Ê¤É¤ò½ÅÅÀ¤È¤·¤¿·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯²½¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬Íè·îÍ½Äê¤¹¤ëË¬ÊÆ»þ¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¡¢Áí³Û5500²¯¥É¥ë¡ÊÌó85Ãû2500²¯±ß¡Ë¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¡£À¤³¦Åª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óºÆÊÔ¤Î°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Î·ÐºÑ°ÍÂ¸ÅÙ¤ò²¼¤²¤ëËÉ±ÒÀþ¤òÃÛ¤³¤¦¤È¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬19Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüÃæÎ¾¹ñ¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÊÆ¹ñ¤È¤Î·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹³«È¯Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÏ¢·È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤³¤È¤òAPÄÌ¿®¤ÎÊóÆ»¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤¬ÅÅÆ°¼Ö¥â¡¼¥¿¡¼¤äÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅµ¡¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏºÇ¿·±ÔÀïÆ®µ¡¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÀïÎ¬Åª½ÅÍ×ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦Åª¤Ê¶¡µëÌÖ¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¹âÅÙ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¸ÀµÚ¡£ÆüÊÆ¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÂåÂØ¶¡µëÌÖ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤Ê¤É¤Ç¤ÎÃÏÀ¯³ØÅª¾×ÆÍ¤¬À¸¤¸¤¿ºÝ¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹°µÎÏ¡×¤ò²óÈò¤¹¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢Áí³Û5500²¯¥É¥ë¤ËµÚ¤ÖÂÐÊÆÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤ÎÆ±ÌÁ´Ø·¸¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ³ÎÄê¤·¤¿360²¯¥É¥ë¡ÊÌó5Ãû5800²¯±ß¡Ë¤ÎÅê»ñÀè¤Ï¡¢¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹¹©¾ì¡¢¥á¥¥·¥³ÏÑ¤Î¸¶ÌýÍ¢½Ð»ÜÀß¡¢¹çÀ®¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÀ½Â¤µòÅÀ¤Î3Âç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¾¦Ì³Ä¹´±¤¬¤³¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬À¯ÉÜÊý¿Ë¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤È»ñËÜ¤Î½Å¿´¤òËÌÊÆ¤Ø¥·¥Õ¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐÃæ¶¯¹ÅÇÉ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹â»Ô¼óÁê¤¬¤«¤Ä¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ë·³»ö¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÆüËÜ¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¡¢ËÌµþ¤Î¶¯¤¤È¿È¯¤È·ÐºÑÊóÉü¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½°µÄ±¡¤ÇÄê¿ô¤Î3Ê¬¤Î2¤òÄ¶¤¨¤ëµÄÀÊ¤È¤¤¤¦È×ÀÐ¤Ê´ðÈ×¤Î¤â¤È¤ÇºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Î²¼¡¢ÂÐÃæ¶¯¹ÅÏ©Àþ¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÊÆÂæ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¡¦¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¶¡µëÌÖ¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·È¤¬¤µ¤é¤Ë¶ÛÌ©¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
°ìÊý¤Çµ»ö¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¾å¾º¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤âÊ»¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Àî¿¬¡Ë