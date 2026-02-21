ÊÁËÜÍ¤¡¡2018Ç¯¤ËÂ¾³¦¤·¤¿Êì¡¦³ÑÂØÏÂ»Þ¤µ¤ó¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¡Ö¥é¥Ã¥×¤Ë¤â¶Å¤Ã¤Æ¡×¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼Ì¾¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio+¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2018Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¡¦³ÑÂØÏÂ»Þ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯64¡Ë¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾Í¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢³ÑÂØ¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¤Ë¸¶È¯ÉÔÌÀ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬³ÑÂØ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¨¤¤¤è¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ï¡×¤È¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¡¢¤¦¤Á¤ÎÊì¤È¤âÆó¿Í¼Çµï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÊÁËÜ¡£¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢À¨¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢±é·àÅªÂÎÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¤¤¯¤é¤Ç¤â·Î¸Å¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÍ¤Ê¤ó¤«¡¢²¿»þ´Ö¤«¤ä¤Ã¤¿¤é¡ÈµÙ·Æ¤·¤¿¤¤¤Ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Èè¤ì¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÈ´¤¤É¤³¤í¤âÂ¿Ê¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ê±ó¤ËµÙ·Æ¤Ê¤·¤Ç¤º¡¼¤Ã¤È¡£¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤«¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤ÈÊì¤Ë´¶¿´¤·¤¤ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊì¤Á¤ã¤ó¡¢¥é¥Ã¥×¤Ë¤â¶Å¤Ã¤Æ¡¢°ì»þ´ü¡£²¶¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤¯Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Èa.k.a.¤·¤ã¤â¤¸¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡£¡È»ä¤Ïa.k.a.¤·¤ã¤â¤¸¤À¡É¤Ã¤Æ¡£²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡ÖµÞ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡ÈTASUKU¡É¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡È¤ª¤ª¡¢¤ª¤ª¡¢¤ª¤ª¡Ä¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÍÛµ¤¤ÊÊì¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡£À¨¤¤¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Å·Á³¤Ç¡¢¤ª¤â¤í¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£