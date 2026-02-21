¡Öº£Æü¹¥¤¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤äÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¥ÞÎ®ÉÛ¤òÊó¹ð¡¡ABEMAË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â
ABEMA¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¹â¹»À¸¤ÎÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê·îÍË¸á¸å9»þ¡Á¡Ë¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬21Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈ»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤ä¿´¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¾ðÊó¤ÎÎ®ÉÛ¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Ê¤ÉÃÇ¸Ç¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈX¤Ç¤Ï¡ÖÈÖÁÈ»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤ä¿´¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¡¢ÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ëº¬µò¤Î¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸ÌÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤ò¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¯°ìÊý¤Ç¡¢ÈÖÁÈ»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤ä¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ä¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ª¤è¤ÓÈÖÁÈ¾ðÊó¤Ë´Ø¤¹¤ëº¬µò¤Î¤Ê¤¤¾ðÊó¤ÎÎ®ÉÛ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼ËÜ¿Í¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿´¤ò²õ¤¹¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¡¢¤Þ¤¿³Î¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡¢³È»¶¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄ¾¤Á¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖABEMA¤Ç¤Ï¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ä¤½¤ì¤ËÁêÅö¤¹¤ëÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò´Þ¤áÃÇ¸Ç¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡Öº£¸å¤â»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎø¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¡¢³§¤µ¤Þ¤¬ÈÖÁÈ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿
ÈÖÁÈ¤Ï17Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£¸½ºß¤Ï¡¢¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÂ´¶ÈÊÔ2026¡×¤Ê¤É¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿½Ð±é¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾îÍÍÉ÷¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¸ÀÆ°¤«¤é¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡×¤Î°¦¾Î¤¬ÉÕ¤¤¤¿Ä¹ÉÍ¹Æà¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¡£