¿¹¸ÍÃÎº»´õ¡¡£²£¶ºÐ¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀìÅÍß¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¥«¥ì¥ó¥À¡¼¼¡²óºî¤Ï³¤³°»£±Æ¤Ë°ÕÍß
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¿¹¸ÍÃÎº»´õ¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿¹¸ÍÃÎº»´õ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¡£²£°£²£¶¡¥£´¡½£²£°£²£·¡¥£³¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±½ñ¤Ïº£·î£±£¹Æü¡¢¿¹¸Í¤Î£²£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÈ¯Çä¡£¡Ö¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÀÅ²¬¡¦Ç®³¤¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¿¹¸Í¤Ï¡ÖÇ®³¤¤Ï»£±Æ¤Ç²¿ÅÙ¤«¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤µ¤é¤ËÇ®³¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥È¥í¥°¥é¥¹¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢¥ì¥È¥íµÊÃãÅ¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿µÊÃãÅ¹¤äÁÇÅ¨¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤Æ¤«¤Ê¤ê³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¤Ï¤½¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç¤Î£±Ëç¤Ç¡Ö²Ä°¦¤¤¿å¶Ì¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¡¢³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¤ä¥×¥ê¥ó¡¦¥¢¡¦¥é¡¦¥â¡¼¥É¤Ê¤É²Ä°¦¤¤¿©¤ÙÊª¤Ë¤â°Ï¤Þ¤ì¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹¤ÎÊý¤â¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÁÇÅ¨¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç£±ÈÖ¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿¹¸Í¤Ï¡¢£²£¶ºÐ¤ÎÊúÉé¤ò¡Ö£²£µºÐ¤Ç»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ä´·¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òËá¤¤¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë£±Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤À¤Þ¤ÀìÅÍß¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÀë¸À¡£¼¡¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÂçÃÀ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡¢¥«¥Ê¥À¤È¤«¥Ï¥ï¥¤¤È¤«¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤È¤«¡Ä¡©¡ªÎ±³ØÃæ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÁÇÅ¨¤«¤Ê¤Ê¤ó¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌ´¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£