¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤ò´î¤Ö¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¤Ï¥é¥¸¥ª¤ä¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ£¹°Ì¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬£²£±Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤Ç¡¢¥é¥¸¥³¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¥é¥¸¥ª¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤¬Ä°¤±¤ëÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£ò£á£ä£é£ë£ï¡Ê¥é¥¸¥³¡Ë¡×¤ÏÀèÆü¡¢ºòÇ¯¤ÎÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤¬£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÃ£¤ß¤¤ª¤Ï¡ÖÆ²¡¹¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬£±°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£Â³¤±¤Æ£²°Ì¤¬¡Ö¿ÉË·¼£Ïº¥º¡¼¥à¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤«¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¡¢£³°Ì¤¬¡ÖÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤È¤é¤Ö¤Ö¤é£Ì£Ï£Ö£Å¡×¡Ê£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°ËÃ£¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æ¡Ø¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡Ù¤¬£¹°Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¥®¥ê¥®¥ê¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó°ÊÆâ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¡¢·î¡ÁÌÚÍË¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤¿¡£°ËÃ£¤¬ÀèÆü¡¢¥Ê¥¤¥Ä¤Î¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÈ¹¤¯¤ó¤¬¡Ø¤¢¡Á¡¢¤É¤¦¤»¥«¥Í¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤·¤ç¡Ù¡Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¡Ë¡£Ã¯¤Ë¤ª¥«¥ÍÊ§¤¨¤ÐÇã¤¨¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°ËÃ£¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¤Ï£¹°Ì¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥¤¥Ä¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¡¢¥Ù¥¹¥È¥Æ¥óÆâ¤Î£¹°Ì¡£·î¡ÁÌÚ¤ä¤Ã¤Æ£¹°Ì¡££±½µ´Ö¤Ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï£±ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¥Ê¥¤¥Ä¤Ï·î²Ð¿åÌÚ¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤â£Ô£Â£Ó¤â¤ä¤Ã¤Æ£¹°Ì¡ª¡×¤È¤¢¤ª¤ë¤È¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¤â¡Ö¥é¥¸¥ª¤ä¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ£¹°Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£