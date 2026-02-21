NEWSÁýÅÄµ®µ×¡ÖÅ´ÏÓDASH¡×½é»²Àï STARTO¼ã¼ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈµðÂçÀã¶Ì¤Ç3kmÁöÇË¤Ê¤ë¤«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û2·î22Æü¤è¤ë7»þÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢DASH¤´ÅöÃÏPR²Ý¤òÊüÁ÷¡£NEWS¤ÎÁýÅÄµ®µ×¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½é»²Àï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSTARTO¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÍÄ¾¯´ü
DASHÅß¤ÎÌ¾Êª´ë²è¡¢µðÂçÀã¶Ì¤Ç¥¹¥¡¼¾ì¤òPR¡£Âè8ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤È´ôÉì¸©¤Î¸©¶Ž¥¾è°È¹â¸¶¤Ë¤¢¤ëÉ¸¹â2000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡ØMt.¾è°È¥¹¥Î¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡Ù¡£¶¯Îõ¤ÊÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¡¢ÊÌÌ¾¡Ø¾è°È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥µ¥é¥µ¥é¤ÊÀã¤òµá¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥¡¼µÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤½¤Î10Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Ë¸º¾¯¡£¤½¤ó¤Ê´íµ¡Åª¾õ¶·¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢DASH¤¬µðÂçÀã¶Ì¤ÇÁ´ÎÏ¤´ÅöÃÏPR¡£
¡Öº£Æü¤Î´ë²è¤Ï¼ã¼ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦¾ëÅçÌÐ¤È¾¾ÅçÁï¡Êtimelesz¡Ë¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¡£Travis Japan¤ÎµÈß·´×Ìé¡¢KEY TO LIT¤Îº´¡¹ÌÚÂç¸÷¡¢ÃæÂ¼Îæ°¡¡¢°æ¾å¿ðµ©¡¢¤µ¤é¤ËÀã¶Ì¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÁýÅÄ¤¬DASH½é»²Àï¡£Àã¶Ì·Ð¸³¼Ô¤Î¾¾Åç¤«¤é¡Ö¤³¤Î¥í¥±¡¢DASH»Ë¾å°ìÈÖ¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¼¤·¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÀï¡¹¶²¡¹¤È¤Ê¤ë¡£
ÌÜ»Ø¤¹Àã¶Ì¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÄ¾·Â2.2¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤¨¡£¤Þ¤º¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎÀã¶Ì¤òºî¤ê¡¢¾è°È¹â¸¶¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ø¤Î¤ê¤ª¡Ù¤ÈÃæÂ¼¤¬Ì¿Ì¾¡£Ä¾·Â10¥»¥ó¥Á¤Î¡Ø¤Î¤ê¤ª¡Ù¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤«¡©¤ß¤ó¤Ê¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡Ø¤Î¤ê¤ª¡Ù¤Ï¡¢3¥¥íÀè¤Î¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀª¤¤¤è¤¯¼ÐÌÌ¤òÅ¾¤¬¤ê¡¢¥°¥ó¥°¥óÀ®Ä¹¡£¡Ö»ß¤Þ¤ë¤Ê»ß¤Þ¤ë¤Ê¡ª¡×¡Ö¹Ô¤±¡ª¡×¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¼«½Å¤ÇÀã¤ËÄÀ¤ó¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡Ä¡£¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¤Î¤ê¤ª¡¢¤É¤¦¤·¤¿¡ª¡©¡×¡Ö¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡ª¡×¡£
ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡¢¶ÚÆù·Ý¿Í¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¢¤µ¤é¤ËÂçÁêËÐ¡¦¹Ó¼®Éô²°¤«¤é¼ã¸µ½Õ¡¢ÂçÀÄ»³¡¢¹ÓÆÆ»³¤ÎºÇ¶¯ÎÏ»Î·³ÃÄ¤¬½õ¤Ã¿Í»²Àï¡£µðÂçÀã¶Ì¤òÁê¼ê¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¡£²¡¤·¤Æ²¡¤·¤ÆÉ¬»à¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡Ä¡£¶Ë´¨¤ÎÀã»³¤Ç½ù¡¹¤ËÂÎÎÏ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÎÏ»Î·³ÃÄ¤â¡Ö·Î¸Å¤Î100ÇÜ¥¥Ä¤¤¡ª¡×¤È¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×À£Á°¤Ë¡£Äü¤á¤«¤±¤ë°ìÆ±¤ò¡¢º£Ç¯¤Ç56ºÐ¤Î¾ëÅç¤¬¡Ö¿´¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤«¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¡ª¡×¤È·üÌ¿¤Ë¸ÝÉñ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ÈÖÁÈÌ¾¡§¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á7»þ58Ê¬ÊüÁ÷
½Ð±é¼Ô¡§¾ëÅçÌÐ¡¢ÁýÅÄµ®µ×¡ÊNEWS¡Ë¡¢¾¾ÅçÁï¡Êtimelesz¡Ë¡¢µÈß·´×Ìé¡ÊTravis Japan¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷¡¢ÃæÂ¼Îæ°¡¡¢°æ¾å¿ðµ©¡ÊKEY TO LIT¡Ë¡¢¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¢¼ã¸µ½Õ¡¢ÂçÀÄ»³¡¢¹ÓÆÆ»³
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ÁýÅÄµ®µ×¡ÖÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×½é»²Àï
¢¡ÈÖÁÈ¾ðÊó
