¡¡¸µNMB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥³¥¹¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎµÈÅÄ¼ëÎ¤¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖºÇ¶á¤Î¼Ì¿¿¤¿¤Á¡×¤È¤·¤Æ½Ð»º¸å¤Î»Ñ¤ä¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥ä¥¹¥ä²æ¤¬»Ò¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤¬¥Þ¥Þ¤Î´é¡¡°é»ù¤È¥É¥é¥¯¥¨¤Ë¤¤¤½¤·¤à¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¡
¡¡µÈÅÄ¤Ï2024Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£1·î30Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÀèÆü¡¢¸µµ¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿§¤ó¤Ê¤ªÍ§Ã£¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡¡²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤ËèÆü¡¡NMB48¤Î°áÁõ¥Áー¥à¤Î»Ò¤¬¥Ù¥ÓÍÑ¤Î¡¡¥Ñ¥Ë¥¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡×¤È¼þ°Ï¤«¤é½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¡²Ä°¦¤¤¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×½¸¤á¤¬¤Á¡×¤È¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Ë¸«¤Ä¤±¤ÆÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÌ¼¤È2¿Í¤Î»þ¤Ï¥É¥é¥¯¥¨¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹♡¾Ð¡¡7¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡¡Á´Á³¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤±¤É¡¡¾Ð¡×¤È½Ð»º¸å¤ÎËèÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤â¤¦¤«¤¬¤ï¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³µã¤¤Ç¡¡¤Ê¤Ë¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤«¤é¥³¥Ëー¤ÎÊú¤Ã¤³É³¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¡¸ý³«¤±¤ÆÇú¿ç¤Ç¤·¤¿¡¡¤³¤ì¤Ä¤±¤Æ¥É¥é¥¯¥¨¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È°é»ù¤ËÎå¤àÆü¡¹¤â¤Á¤é¤ê¡£¤µ¤é¤ËÌ¼¤ÎÍÎÉþ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ë¤â²óÅú¤·¡¢Ì²¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤ä¥í¥ó¥Ñー¥¹¤ÎÌ¼¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿¤ê¡¢¥¥¹¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡10Ç¯¤Ë£±´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿NMB48¤ò20Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¤¿µÈÅÄ¤â¥Þ¥Þ¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶á¶·¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡ª¡¡YouTube¤Ë½Ð»º¥ì¥Ý¤â¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¸«¤Æ¤Í¡¡¶á¡¹¼ÁÌä¥³ー¥Êー¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö#»Ò°é¤Æ¡×¡Ö#¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¡£¡×¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ïー¤âÊì¤ÈÌ¼¤Î°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¥í¥ó¥Ñー¥¹¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂ©»Ò¤Î¾®¤µ¤«¤Ã¤¿º¢»×¤¤½Ð¤¹¡×¡Ö´é¤Ä¤¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤é¤·¤¯¡×¡Ö¥¢¥«¥ê¥ó¤µ¤ó¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÈ¯¿®³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÂçÊÑ¤ä¤í¤±¤É»Ò°é¤â¥É¥é¥¯¥¨¤â³Ú¤·¤ó¤Ç～¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
