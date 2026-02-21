¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¡×¤Ï¤«¤«¤ë¤«? ÆüËÜ³ô¡¦°ÙÂØ¤Ø¤Î±Æ¶Á¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¡¡2·î20Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ËÂÐ¤·¡¢Îò»ËÅª¤Ê¡ÖÌµ¸ú¡×È½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Ë¤Ï°ì»þ°ÂÅÈ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤½¤Î¿ô»þ´Ö¸å¤Ë´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¡Ö¥×¥é¥óB¡×¤òÈ¯Æ°¡£Åê»ñ²È¤Ïº£¡¢»ÊË¡¤ÈÂçÅýÎÎ¸¢¸Â¤¬¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¾×ÆÍ¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û10-12·î´üGDP¤ÏÇ¯Î¨+0.2%¡¡Í½ÁÛ²¼¿¶¤ì¤À¤¬ÆüËÜ³ô¤Ï·øÄ´¤«Ä´À°¤«?
¢£ºÇ¹âºÛ¤¬²¼¤·¤¿¡ÖIEEPA´ØÀÇ¡×Ìµ¸ú¤Î¿¿°Õ¡¡º£²ó¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬°ã·û¡¦°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¡Ö¹ñ²ÈÈó¾ï»öÂÖ¡×¤òº¬µò¤ËÈ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤À¡£
¡¡º¬µòË¡¤È¤µ¤ì¤¿**¡ÖIEEPA(¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡)¡×**¤Ï¡¢ËÜÍè¥Æ¥íÂÐºö¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞ»þ¤Ë»ñ»ºÅà·ëÅù¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ÎË¡Î§¤À¡£ºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö´ØÀÇ¤Î¹±¾ïÅª¤ÊÈ¯Æ°¤ËIEEPA¤òÎ®ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÅýÎÎ¤Î¸¢¸Â°ïÃ¦¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¤¸¡¢µÄ²ñ¤¬»ý¤ÄÄÌ¾¦¸¢¸Â¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÆ±ÌÁ¹ñ¤Ø¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡Ê¥ê¥×¥í¥·¥Æ¥£¡¼¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎË¡Åªº¬µò¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¿ôÀé²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î´ØÀÇ´ÔÉÕÁÊ¾Ù¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂ¨»þÈ¿·â:¡ÖÄÌ¾¦Ë¡122¾ò¡×¤ÎÀµÂÎ¡¡¤·¤«¤·¡¢È½·èÄ¾¸å¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñ¸«¤·¡¢È½·è¤ò¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ø¤Î¹¶·â¡×¤ÈÌÔÎõ¤ËÈãÈ½¡£Â¨ºÂ¤ËÂåÂØÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡ÖÄÌ¾¦Ë¡122¾ò¡×¤Ë´ð¤Å¤¯Á´À¤³¦°ìÎ§10%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹ÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡122¾ò¡Ê¹ñºÝ¼ý»ÙÀÖ»ú¾ò¹à¡Ë: ÊÆ¹ñ¤Î¹ñºÝ¼ý»Ù¤ËÃø¤·¤¤·çÂ»¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬150Æü´Ö¡Ê±äÄ¹²Ä¡Ë¤Ë¤ï¤¿¤êºÇÂç15%¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤»¤ëµ¬Äê¡£
¡¡È¯Æ°»þ´ü: 2026Ç¯2·î24Æü¤è¤êÅ¬ÍÑ³«»Ï¤ÈÌÀ¸À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢IEEPA´ØÀÇ¤¬»ÊË¡¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ê¡Ö°ìÎ§10%´ØÀÇ¡×¤¬¤ï¤º¤«¿ôÆü¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤ÇÈ¯Æ°¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö85Ãû±ßÂÐÊÆÅê»ñ¡×¤È¤¤¤¦ËÉÇÈÄé¤ÎÍ¸úÀ¡¡´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÎÎ¢¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬Äó¼¨¤·¤¿Áí³Û85Ãû±ß¡ÊÌó5500²¯¥É¥ë¡Ë¤ËµÚ¤ÖÂÐÊÆÅê»ñ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤À¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö´û¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤¬¶þ¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸½¼Â¤ÏË¡Åª¹´Â«ÎÏ¤Î¤Ê¤¤MOU¡Ê³Ð½ñ¡Ë¤¬¼çÂÎ¤À¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïº£²ó¤Î122¾òÈ¯Æ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÅê»ñ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¹ñ¤Ï½ü³°¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÅê»ñ¤Î¼Â¸úÀ¡×¤¬´ØÀÇÌÈ½ü¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤ÎÍ£°ì¤Î¸ò¾ÄºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê1¡Ë ÆüËÜ³ô:¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤ÎÌÀ°Å¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÅ±ÇÑ´üÂÔ¤È¡¢122¾ò¤Ë¤è¤ë¿·´ØÀÇ¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¸òºø¤·¡¢¥»¥¯¥¿¡¼´Ö¤Ç¤ÎÁªÊÌ¤¬¿Ê¤à¡£
¡¦ÄÉ¤¤É÷¡Ê´üÂÔ¡Ë: ´ÔÉÕ¶â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÊÆµòÅÀ¤ÎÂ¿¤¤¼«Æ°¼Ö¡Ê¥È¥è¥¿¡¢¥Û¥ó¥ÀÅù¡Ë¡¢Í¢Æþ¥³¥¹¥ÈÄã²¼¤¬Íø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¥Ë¥È¥ê¡¢ÎÉÉÊ·×²è¤Ê¤É¤ÎÆâ¼û¡¦¾®Çä¡£
¡¦¸þ¤«¤¤É÷¡Ê·üÇ°¡Ë: Á´À¤³¦°ìÎ§10%´ØÀÇ¤Ë¤è¤ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬º®Íð¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¡¦ÅÅ»ÒÉôÉÊ¡£
¡Ê2¡Ë°ÙÂØ¡Ê¥É¥ë±ß¡Ë: ¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¥ê¥¹¥¯¤ËÃíÌÜ¡¡°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢È½·èÄ¾¸å¤Ë¡Ö´ØÀÇ´ËÏÂ=ÊÆ¥¤¥ó¥Õ¥ìÄÀÀÅ²½¡×¤ò¸«±Û¤·¤¿±ß¹â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢122¾ò¤ÎÈ¯Æ°¤Ë¤è¤ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿¡£ ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤ÎÊª²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖFRB¤ÎÍø²¼¤²Ää»ß->¥É¥ëºÆÆ¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÌÌ¤Ï150±ß¡Á158±ß¤Î¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ÎÍð¹â²¼¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Åê»ñ²È¤¬»ý¤Ä¤Ù¤¡Ö½Ð¸ýÀïÎ¬¡×¡¡Ã»´ü¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¡Ö±ýÉü¥Ó¥ó¥¿¡×¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤¶ÉÌÌ¤À¡£ÆÃ¤Ë2·î24Æü¤Î122¾òÈ¯Æ°Á°¸å¤Ï¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ëµÞ·ã¤ÊÇä¤êÊø¤·¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÃæÄ¹´üÅê»ñ²È¡ÊNISAÀª¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¯¼£Åª¥Î¥¤¥º¤ÏÀä¹¥¤Î¡Ö»þ´ÖÊ¬»¶¡×¤Îµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£´ØÀÇ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¡ÖÀÇ¶â¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¤òÎä¤ä¤¹½ô¿Ï¤Î·õ¤À¡£À¯¼£¥·¥ç¡¼¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤¬È×ÀÐ¤Ç¡¢´ØÀÇ¥³¥¹¥È¤ò²Á³ÊÅ¾²Ç¤Ç¤¤ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä´ë¶È¡×¤Ë¹Ê¤Ã¤¿ÊÝÍ¤¬¹çÍýÅª¤È¤¤¤¨¤ë¡£