¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥óÆüËÜÂåÉ½DFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¬¼¡Àá·ç¾ì¤Ø
¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1ÉôFC¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè21Àá¥ª¡¼¥Ç¥ó¥»BKÀï¤òÉé½ý¤Î¤¿¤á·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯»æ¡ÖB.T.¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¥ê¡¼¥°Àï4Ï¢ÇÔÃæ¤È¶Ë¤á¤Æ¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖOB¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤òÁ°¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¼çÎÏ¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò·ç¤¯¤È¤¤¤¦°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼éÈ÷¤ò»Ù¤¨¤ëÆüËÜ¿ÍDF¤ÎÉÔºß¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤½¤¦¤À¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¶¯ÎÏ¤Ê¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿ÎëÌÚ¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤¬»ê¾åÌ¿Âê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÂç¤¤ÊÂÇ·â¡×¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤ÏÎëÌÚ°Ê³°¤Ë¤â¿¼¹ï¤ÊÁª¼êÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶·â¤Î¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ëFW¥¨¥ê¥¢¥¹¡¦¥¢¥·¥å¥ê¤âÆ±ÍÍ¤ËÉé½ý¤Ç·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÊ£¿ô¤ÎÂç¤¤Ê¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò·ç¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢½Ð¾ìÄä»ß¤ÎDF¥Ó¥ë¥²¥ë¡¦¥á¥ê¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥³¥ë¥Í¥ê¥¦¥¹¤é¼ç¼´¿ôÌ¾¤âÉé½ýÎ¥Ã¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Î¾õÂÖ¤Ç·èÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¸½ºß»ÃÄê7°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢¥È¥Ã¥×6Æþ¤ê¤òÆ¨¤¹´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾Ìç¤Î¸½¾õ¤ò¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö´üÂÔ³°¤ì¤Î7°Ì¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê2»î¹ç¤Ç¡¢¾å°Ì¿Ê½Ð·÷Æâ¤Þ¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹2¤È¤¤¤¦³³¤Ã¤×¤Á¤Î¾õ¶·¤À¡£¼éÈ÷¤ÎÃì¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ¤ò·ç¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥¬¤Î¶²ÉÝ¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤«¡£¸½ÃÏ¤Ç¤â¤½¤ÎÆ°¸þ¤¬Ãí»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë