¡¡½÷Í¥¡¦¾¾ËÜÊæ¹á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë£Ó£Î£Ó¤¬£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ë£Ð£ò£é£í£å¡¡£Ö£é£ä£å£ï±Ç²è¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡×¡ÊËÙÀÚ±à·òÂÀÏº´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¹âÌÚÑÛ»ÒÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È £Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡Ùº£²ó¥Ú¥¢¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿É¢¤µ¤ó¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±ºî¤ËÉ¢½¨²ðÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦¾ëÅÄÍ¥¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡ª»°Ï¢µÙ¤Î¤ª¶¡¤Ë¤¼¤Ò¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È¡¢¤Û¤ó¤ÈÎÉ¤¤ºîÉÊ¡£±Ç²è¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤Î¤«¤Á¤ã¤ó¡¢²Ä°¦¤¤¡õÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£