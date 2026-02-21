¡ØDASH¡ÙÌ¾Êª¡ÈÀã¶Ì¡É´ë²è¤Ë¼ã¼ê½¸·ë¡¡NEWS¡¦ÁýÅÄµ®µ×¤â½é»²Àï
¡¡¤¢¤¹22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å7¡§00¡Á¸å7¡§58¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Êª´ë²è¡ÖµðÂçÀã¶Ì¤Ç¥¹¥¡¼¾ì¤òPR¡ªÂè8ÃÆ¡×¤òÁ÷¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤ª¡¢¤ª¤ª¤¤¤¡ª2¿Í¤¬¤«¤ê¤ÇÊú¤¨¤é¤ì¤ë¥Þ¥°¥í¤Î²¦ÍÍ
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Ä¹Ìî¤È´ôÉì¤Î¸©¶¡¦¾è°È¹â¸¶¤Ë¤¢¤ëÉ¸¹â2000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡ÖMt.¾è°È¥¹¥Î¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£¶¯Îõ¤ÊÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¡¢ÊÌÌ¾¡È¾è°È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥µ¥é¥µ¥é¤ÊÀã¤òµá¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥¡¼µÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤½¤Î10Ê¬¤Î£±°Ê²¼¤Ë¸º¾¯¡£¤½¤ó¤Ê´íµ¡Åª¾õ¶·¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢DASH¤¬µðÂçÀã¶Ì¤ÇÁ´ÎÏ¤´ÅöÃÏPR¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¤ç¤¦¤Î´ë²è¤Ï¼ã¼ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦¾ëÅçÌÐ¤È¾¾ÅçÁï¡Êtimelesz¡Ë¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¡£Travis Japan¡¦µÈß·´×Ìé¡¢KEY TO LIT¡¦º´¡¹ÌÚÂç¸÷¡¢ÃæÂ¼Îæ°¡¡¢°æ¾å¿ðµ©¡¢Àã¶Ì¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ëNEWS¡¦ÁýÅÄµ®µ×¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£Àã¶Ì·Ð¸³¼Ô¤Î¾¾Åç¤«¤é¡Ö¤³¤Î¥í¥±¡¢DASH»Ë¾å°ìÈÖ¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¼¤·¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÀï¡¹¶²¡¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌÜ»Ø¤¹Àã¶Ì¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÄ¾·Â2.2¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤¨¡£¤Þ¤º¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎÀã¶Ì¤òºî¤ê¡¢¾è°È¹â¸¶¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¤Î¤ê¤ª¡×¤ÈÃæÂ¼¤¬Ì¿Ì¾¡£Ä¾·Â10¥»¥ó¥Á¤Î¡Ö¤Î¤ê¤ª¡×¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡Ö¤Î¤ê¤ª¡×¤Ï¡¢3¥¥íÀè¤Î¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀª¤¤¤è¤¯¼ÐÌÌ¤òÅ¾¤¬¤ê¡¢¥°¥ó¥°¥óÀ®Ä¹¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¼«½Å¤ÇÀã¤ËÄÀ¤ó¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡¢¶ÚÆù·Ý¿Í¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¢ÂçÁêËÐ¡¦¹Ó¼®Éô²°¤«¤é¼ã¸µ½Õ¡¢ÂçÀÄ»³¡¢¹ÓÆÆ»³¤ÎºÇ¶¯ÎÏ»Î·³ÃÄ¤¬½õ¤Ã¿Í»²Àï¡£µðÂçÀã¶Ì¤òÁê¼ê¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¡¦²¡¤·¤Æ²¡¤·¤ÆÉ¬»à¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢¶Ë´¨¤ÎÀã»³¤Ç½ù¡¹¤ËÂÎÎÏ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÎÏ»Î·³ÃÄ¤â¡Ö¤±¤¤¤³¤Î100ÇÜ¥¥Ä¤¤¡ª¡×¤È¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×À£Á°¤Ë¡£Äü¤á¤«¤±¤ë°ìÆ±¤òº£Ç¯¤Ç56ºÐ¤Î¾ëÅç¤¬¡Ö¿´¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤«¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¡ª¡×¤È·üÌ¿¤Ë¸ÝÉñ¤¹¤ë¡£
