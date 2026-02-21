ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間21日夜から22日早朝にかけて大会16日目が行われる。

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！

大会も残り2日となり今大会、日本のメダル総数は、過去最高の前回北京五輪（22年）の18個を上回る「24個」（金5、銀7、銅12）。金メダルは98年長野大会の過去最多「5個」に並んでいる。残りの競技でも日本選手のさらなる活躍に期待がかかる。

フリースタイルスキー／男子スキークロス・シード決定戦

日本からは五輪2大会連続出場の須貝龍（34、チームクレブ）と初出場の古野慧（26、U-NEXT HOLDINGSスキークラブ）、小林竜登（30、森川建設スキークラブ）の3人が登場。日本スキークロス史上最大のメダル候補である須貝は、昨年12月にW杯で全治6か月の重傷を負い、痛みを抱えてレースに臨む。

スピードスケート／男女マススタート・準決勝〜決勝

スピードスケート最終種目の男子マススタート、女子マススタートが行われる。男子は佐々木翔夢（20、明治大）、蟻戸一永（23、ウェルネット）、女子は堀川桃香（22、富士急行）、佐藤綾乃（29、ANA）が、まずは準決勝で決勝進出を目指す。

フィギュアスケート／エキシビション

各種目のメダリストがフィギュアスケートを締めくくるエキシビション。今季限りの引退を表明している女子シングル銀メダリストの坂本花織（25、シスメックス）が五輪で最後の演技を披露する。またペアで日本初の金メダリストとなった三浦璃来（24、木下グループ）、木原龍一（33、木下グループ）の“りくりゅう”ペアや鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）、佐藤駿（22、エームサービス/明治大）、中井亜美（17、TOKIOインカラミ）が出場予定。さらにアメリカのイリア・マリニン（21）も登場する。



決勝種目では男子カーリングが行われ、イギリスとカナダが激突！イギリスは2大会連続の決勝進出で初Vを、カナダは3大会ぶりの優勝を目指す。



【大会16日目 日本選手の主な出場種目】

21日18:00〜 フリースタイルスキー／男子スキークロス・シード決定戦、

21日19:00〜 クロスカントリー／男子50kmクラシカル

21日20:00〜 フリースタイルスキー／男子スキークロス・決勝トーナメント

21日23:00〜 スピードスケート／男子マススタート・準決勝〜決勝

21日23:50〜 スピードスケート／女子マススタート・準決勝〜決勝

22日04:00〜 フィギュアスケート／エキシビション



※写真は左からフィギュアスケート中井亜美選手、坂本花織選手、スキークロス須貝龍選手