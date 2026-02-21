ºå¿À¥ª¡¼¥×¥óÀï¡È³«ËëÅê¼ê¡É¤Î¹â¶¶ô£¿Í¡¡2²óÈï°ÂÂÇ4¤Î1¼ºÅÀ¤âMAX149¥¥í¡¡4Ï¢Â³¤ò´Þ¤à5KÃ¥¼è
¡¡ºå¿À¡¦¹â¶¶ô£¿ÍÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬21Æü¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤È¤Ê¤ëÃæÆüÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡½é²óÀèÆ¬¤Î²¬ÎÓ¤ËÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Â³¤¯±»ô¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¦¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»°¿¶¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¡£2²ó¤Ë¤Ï3°ÂÂÇ¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇÂ®¤Ï149¥¥í¤ò·×Â¬¡£¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î¥Ü¥¹¥é¡¼¤Þ¤Ç¤Î4¼ÔÏ¢Â³¤Ê¤É¡¢5»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥¥ìÌ£¤Ï¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤Ç¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥í9Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤ë¡£