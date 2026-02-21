¡È¥È¥é¥ó¥×¶õ¹Á¡ÉÃÂÀ¸¤«¡©Å¡Âð¶á¤¯¤Î¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦J¡¦¥È¥é¥ó¥×¹ñºÝ¶õ¹Á¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëË¡°Æ¤¬²Ä·è¡¡
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×¶õ¹Á¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¥Õ¥í¥ê¥À½£µÄ²ñ¤Ï19Æü¡¢¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦J¡¦¥È¥é¥ó¥×¹ñºÝ¶õ¹Á¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëË¡°Æ¤ò²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶õ¹Á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÅ¡Âð¡Ö¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¢¡¦¥é¡¼¥´¡×¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡°Æ¤Ïº£¸å¡¢¥Ç¥µ¥ó¥Æ¥£¥¹½£ÃÎ»ö¤Î½ðÌ¾¤ò·Ð¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ï¢Ë®¹Ò¶õ¶É¡áFAA¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Áá¤±¤ì¤Ð7·î¤Ë¤â²þ¾Î¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ì±¼çÅÞÂ¦¤Ï¡¢Ì¾¾ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦ÈñÍÑ¤¬ÆüËÜ±ß¤ÇÌó8²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÌµÂÌ¤Ê»Ù½Ð¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°ìÂ²´ë¶È¤¬¿·Ì¾¾Î¤ò¾¦É¸½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íø±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤ÏÌ¾¾Î¤Î»ÈÍÑ¤ÏÌµ½þ¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£