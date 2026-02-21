¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥óÂç¶¶¤¬¸åÈ¾ATÃÆ¤Ç·àÅª¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡¡º£µ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×7¥´¡¼¥ëÌÜ
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î2Éô¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÂè33Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤¬1-0¤Ç¥Ö¥ì¥¹¥È¥ó¤ò²¼¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¹²¼Î¶Ìð¤¬ÀèÈ¯¡£Âç¶¶Í´µª¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á°È¾¤Ï¸ß¤¤¤ËÆÀÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡¢»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤À¡£ÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿Âç¶¶¤¬Âç»Å»ö¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î»³¤Ê¤ê¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
Âç¶¶¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤È¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ç¥×¥ì¥¤¡£2024Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï33»î¹ç¤Ç7¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£