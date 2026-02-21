¡Ö·èÄê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¥Ê¥Ð¥¹¡¢¥ì¥¢¥ëÂàÃÄ¤Î¿¿Áê¸ì¤ë
¥á¥¥·¥³1Éô¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥¦¥Ë¥Ù¥ë¥·¥À¡¦¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸µ¥³¥¹¥¿¥ê¥«ÂåÉ½GK¥±¥¤¥í¥ë¡¦¥Ê¥Ð¥¹¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÂàÃÄ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
2014Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥³¥¹¥¿¥ê¥«¤ÎÌö¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Ê¥Ð¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î²Æ¤Ë¥ì¥¢¥ë¤Ø¤È²ÃÆþ¡£½éÇ¯ÅÙ¤Ï¹µ¤¨¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É°ÜÀÒ¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ñÎà¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ÄÎ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØAs¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ê¥Ð¥¹¤Ï¥¯¥ë¥È¥ï¤È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ò²óÁÛ¤·¡¢¡ÖËÍ¤ÏÄ©Àï¤ò¶²¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¾ï¤ËÆ®¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£Èà¤ÏÀµ¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·èÄê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÎ¥¤ì¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ë¥È¥ï¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤ÎGK¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤ò»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢¡Ê¥¤¥±¥ë¡¦¡Ë¥«¥·¡¼¥¸¥ã¥¹¤ä¡Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¡Ë¥Ö¥Ã¥Õ¥©¥ó¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¡Ë¥Î¥¤¥¢¡¼¤âÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£º£¤Ç¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥¯¥ë¥È¥ï¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢ºÇ¤â´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤GK¤Î1¿Í¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£