¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¸½Ìò»þÂå¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÇÄ¹¤¯¥×¥ì¥¤¤·¡¢°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤Ï³ùÅÄÂçÃÏ¡¢Ä¹Ã«ÉôÀ¿¤È2¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò»ØÆ³¤·¤ÆELÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¤Ï¸½ºß¤Î¥Ñ¥ì¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£³ùÅÄ¤â¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£

»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤Ï³Î¤«¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È3ÅÙÂÐÀï¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Êä¶¯Êý¿Ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¾åÁØÉô¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬ÌÀ¸À¤µ¤ì¤¿¡£

°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤»þ´ü¤¬Áá¤Þ¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¸½ºßÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Ï·ÑÂ³¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¡¢Åß¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¤È¹¶¼é¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¿ÍÊª¤ò°ú¤­È´¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¸ø¼°Àï15»î¹ç¤Ç¤Ï1¾¡¤·¤«µó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£