¼íÌî±Ñ¹§¡¢YouTube¤ÇÅê¤²Á¬¡ÈOFF¡É¡¡ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¢ª¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎYouTube¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê¤²Á¬¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ©ÇÉ¤Ê»ú¡ª¼«¤é½ñ¤¤¤¿¡É¸æ¼ë°õ¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¼íÌî±Ñ¹§
¡¡¼íÌî¤Ï¡ÖÅê¤²Á¬¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥²¡¼¥à¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¥µ¥é¥ê¡£¼þ¤ê¤«¤é¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¡ª¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤é¤ì¤ë¤â¡ÖÅê¤²Á¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÍè¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ã¤Æ¡¢ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡£ÃæÃÇ¤·¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Êç¶â´ë²è¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò¥ª¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¶â¤ÏÊç¶â¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢5Ëü±ß¡Ê¤ÎÅê¤²Á¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ø¥Ø¥¿¥¯¥½¡Ù¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
