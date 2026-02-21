Áú¹ß¤ê¤»¤¤¤ä¡¡¾©³Ø¶â´°ºÑ¤òÊó¹ð¡Ö¤ä¤Ã¤È½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÂçÊÑ¤ä¤Ã¤¿¡£10Âå¤¬¼Ú¶â400Ëü¡£¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤ä¤Í¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤Î¤»¤¤¤ä¡Ê33¡Ë¤¬20Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âç³Ø»þÂå¤Î¾©³Ø¶â¤ò´°ºÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¸³¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¶áÂç½Ð¿È¤Î¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö¾©³Ø¶â¡¢¤¤Î¤¦¤ä¤Ã¤ÈÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´Éô¡£°ì³ç¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°½½²¿Ëü±ß¤ò¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·î1Ëü7000±ß¤°¤é¤¤¡£Ã¯¤«¤¬°Î¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¾©³Ø¶â¤òÌÈ½ü¤µ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò1²ó¸«¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤Æ¡£²¶¤â¤½¤ìÁÀ¤Ã¤Æ¤Æ¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤Ê¤µ¤½¤¦¤ä¤Ê¤È¡£¶áÂç¤â»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢°ì¸À¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ó¤«¤é¡£¾©³Ø¶â¤Þ¤ÀÊÖ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë»Å»ö¤·¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¤¢¤«¤ó¤ï¤È»×¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤È½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤·¡¢ÂçÊÑ¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¹ñ¸øÎ©¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¿Æ¹§¹Ô¤ä¤Ç¡¢¤³¤ì¡£¤ª¶âÂçÊÑ¤ä¡¢Âç³Ø¡£»äÎ©¤Ï¹â¤¤¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¾©³Ø¶âÇØÉé¤Ã¤Æ¤ß¡ª10Âå¤½¤³¤½¤³¤Î»Ò¤¬¼Ú¶â400Ëü¤°¤é¤¤ÇØÉé¤¦¤Í¤ó¤Ç¡£¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤ä¤Í¤ó¤È»×¤¦¤Ç¡£¤â¤¦¼Ú¶â¤ä¤«¤é¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£