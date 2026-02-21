¡ÚÅçÅÄ»Ô ·Ú½ý¤Ò¤Æ¨¤²¡Û·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ï¤Í ¤±¤¬¤µ¤»Æ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¡Ä29ºÐ¤Î½÷¤òÂáÊá¡ÊÀÅ²¬¡Ë
2·î14ÆüÌë¡¢ÀÅ²¬Ž¥ÅçÅÄ»Ô¤Çµ¯¤¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï21Æü¡¢ÅçÅÄ»Ô¤Ë½»¤à29ºÐ¤Î½÷¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬Ž¥ÅçÅÄ»ÔµÀ±àÄ®¤Ë½»¤à29ºÐ¤ÎÅ¹°÷¤Î½÷¤Ç¤¹¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Î½÷¤Ï¡¢2·î14Æü¸á¸å11»þÈ¾¤´¤íÅçÅÄ»ÔÃæ²ÏÄ®¤Ç¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·Å¹¤«¤é½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿58ºÐ¤ÎÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢±¦Â¤Ê¤É¤òÂÇ¤Á·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤äÄÌ¹Ô¼ÖÎ¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Î²òÀÏ¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÍÆµ¿¼Ô¤Î½÷¤òÆÃÄê¤·¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢½÷¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡¢