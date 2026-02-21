µð¿Í¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬½é¼ÂÀï½é°ÂÂÇ¡¡4²ó¤Ë±¦Á°¤Ø¥Ý¥Æ¥ó¥Ò¥Ã¥È¡Ö5ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Çº£µ¨½é¼ÂÀï½Ð¾ì
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡ÆáÇÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯ÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬¡Ö5ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Çº£µ¨½é¤á¤Æ¼ÂÀï½Ð¾ì¤·¡¢½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡2²ó¤Î1ÂÇÀÊÌÜ¤Ï°ìÎÝ¤Ø¤Î¥´¥í¤òÊü¤Á¡¢¥ª¥¹¥Ê¤Î¼ººö¤Ç½ÐÎÝ¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â³¤¯4²ó¤Î2ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤ÎÆâ³Ñ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â±¦Á°¤Ø±¿¤ó¤À¡£Ä¾¸å¤ËÂåÁö¤Ë°éÀ®¤Î±§ÅÔµÜ¤òÁ÷¤é¤ì¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡19Æü¤Ë¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢Îý½¬¤ò·çÀÊ¤·¤Æ½É¼Ë¤ÇÀÅÍÜ¤·¡¢Á°Æü20Æü¤ÏÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£