¡Ö£Ì£É£Î£ÅÅÐÏ¿¤¹¤ì¤ÐÅê»ñÊÙ¶¯¤Ç¤­¤ë¡×£¶£°ÂåÃËÀ­¤¬¡Èµ¶¥¢¥×¥ê¡É¤Ç£¶£°£°Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë¡¡¼¢²ì¸©

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¼¢²ì¸©¤Ë½»¤à£¶£°Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢µ¶¤ÎÅê»ñ¥¢¥×¥ê¤Ç£¶£°£°Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¼¢²ì¸©·Ù¹Ã²ì½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯£±£±·î²¼½Ü¤´¤í¡¢¼¢²ì¸©¤Ë½»¤à£¶£°Âå¤ÎÃËÀ­¤Ï¡Ö¡Ê£Ó£Î£Ó¤Î¡Ë£Ì£É£Î£ÅÅÐÏ¿¤¹¤ì¤ÐÅê»ñ¤ÎÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤­¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢£Ì£É£Î£ÅÅÐÏ¿¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥ë¡¼¥à¤Ë»²²Ã¡£

¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ­¤ÏÃ´Åö¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¡¢º£Ç¯£±·î¡¢Åê»ñÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¡¢½é²ó¤Ë£³£°£°Ëü±ß¤òÆþ¶â¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢£±²óÌÜ¤ÎÅê»ñ¤Ç¿ô½½Ëü±ß¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÉ½µ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃËÀ­¤Ï£²·î¤Ë¤â¡¢¤µ¤é¤Ë£³£°£°Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡¤½¤·¤Æ£³²óÌÜ¤ò¿¶¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿³Û¤Î¸½¶â¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿¶ä¹Ô¤«¤é¡Öº¾µ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¡£

¡¡·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢¥¢¥×¥ê¤Ïµ¶¤â¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤ËÅê»ñ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢£¶£°£°Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡¸½ºß£Ó£Î£Ó¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ÜÍ÷¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ïº¾µ½»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡·Ù»¡¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¸½¶â¤ÎÁ÷¶â¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ïº¾µ½¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¯¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£