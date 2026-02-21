¡Ö´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡×¡ª¡©Æ£°æÁïÂÀ´ý²¦¡õÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¤Î¾¡Éé¥á¥·¡È¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°ã¤¤¡É¤¬ÏÃÂê¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤ëÆþ¤Ã¤Æ¤ëw¡×¡Ö¤ß¤Ã¤±¡×
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ´ý²¦¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤ÈÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡Ê28¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÂè51´ü´ý²¦Àï¥³¥Ê¥ß¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè2¶É¤¬2·î21Æü¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Î¡ÖËÌÔ¢¿·Ê¹²ñ´Û¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î¾¡Éé¥á¥·¤Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¡Ö²Ã²ì²ûÀÐÊÛÅö¡×¤òÃíÊ¸¡£Æ±°ì¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¡È°ã¤¤¡É¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´Ö°ã¤¤Ãµ¤·!? ¤ï¤º¤«¤Ë°ã¤¦ÊÛÅö¤ÎÈæ³Ó
¡¡¶âÂô»Ô¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡£È×¾å¤ÎÀï¤¤¤È¤È¤â¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡È¾¡Éé¥á¥·¡É¤Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¶âÂôÂÐ¶É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö²Ã²ì²ûÀÐÊÛÅö¡×¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¸©¤Î¿©ºà¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Î¤É¹õ±ö¾Æ¤¤Î¤Û¤«¡¢¤ªÂ¤¤ê¤Ë¤Ï´¨¥Ö¥ê¡¢¤È¤íËî¡¢¥È¥é³¤Ï·¡¢ÍÎÊª¤Ë¤Ï¤º¤ï¤¤¤Î³ª¼Ñ¿»¤·¡¢¿©»ö¤Ë¤Ï³ª¤á¤·¤Ê¤É¡¢½Ü¤ÎÌ£³Ð¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¹ë²ÚÊÛÅö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£°æ´ý²¦¡¢ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤È¤â¤ËÆ±°ì¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢Î¾¼Ô¤ÎÊÛÅö¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê°ã¤¤¤¬¡£¼Â¤Ï¡¢¥¥Î¥³Îà¤¬¶ì¼ê¤ÊÆ£°æ´ý²¦¤ÎÊ¬¤À¤±¡¢¡ØÉ´ËüÀÐ¤·¤¤¤¿¤±¡Ù¤¬È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÇÛÎ¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ABEMA¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡ØÉ´ËüÀÐ¤·¤¤¤¿¤±¡ÙÃµ¤·¥²¡¼¥à¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê¡©¡Ë¡£¡Ö´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡×¡Ö¤·¤¤¤¿¤±¤òÃµ¤»¡ª¡×¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤ëÆþ¤Ã¤Æ¤ëw¡×¡Ö¤ß¤Ã¤±¡×¡Ö¤·¤¤¤¿¤±¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ö¤³¤ì¤«¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA/¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë